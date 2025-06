La notizia in un minuto

NVIDIA ha anticipato il lancio della GeForce RTX 5050 al primo luglio, ma secondo fonti del settore si tratta di un "paper launch" poiché i partner non riusciranno a spedire le schede fino a metà-fine mese. La GPU entry-level, basata sul chip GB207 dell'architettura Blackwell, manterrà 2560 core CUDA come la RTX 3050 ma con memoria GDDR6 più veloce (20 Gbps vs 14 Gbps) e TDP ridotto a 100W. Posizionata tra 199 e 249 dollari, competirà direttamente con le Intel Arc B580/B570 nel segmento gaming accessibile, promettendo miglioramenti significativi in ray tracing ed efficienza energetica.