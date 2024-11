RTX 5090: la workstation AI che costa come un'auto (di lusso)

Il sistemista lituano Comino ha annunciato una workstation AI dotata di otto schede grafiche GeForce RTX 5090, nonostante NVIDIA non abbia ancora ufficialmente presentato questo modello. L'azienda ha iniziato a raccogliere preordini per il suo potente server Grando, che includerà le nuove GPU di fascia alta. Questa mossa insolita da parte di Comino ha attirato l'attenzione nel settore tecnologico, anticipando il lancio di una delle schede grafiche più attese. La GeForce RTX 5090 rappresenterebbe il top di gamma della prossima generazione di GPU NVIDIA, promettendo prestazioni senza precedenti per applicazioni di intelligenza artificiale e calcolo intensivo.

Secondo le informazioni fornite da Comino, il server Grando sarà equipaggiato con: fino a otto GeForce RTX 5090; processore EPYC a 32 core;256 GB di RAM; 1 TB di storage NVMe. Per gestire il calore generato da così tante GPU ad alte prestazioni, Comino adotterà un sistema di raffreddamento a liquido personalizzato. L'azienda offre anche dissipatori ad acqua per schede professionali.

Comino ha indicato prezzi indicativi per le configurazioni del server Grando: circa 40.000 euro per la versione con sei GeForce RTX 5090; circa 50.000 euro per la versione con otto schede. L'azienda richiede un anticipo minimo di 10.000 euro per assicurarsi una posizione prioritaria nella lista d'attesa. Tuttavia, la commercializzazione di hardware non ancora ufficialmente annunciato solleva alcune perplessità. Se le voci sul lancio della prossima generazione GeForce RTX al CES verranno confermate, le specifiche ufficiali delle nuove schede potrebbero essere rivelate nelle prossime settimane.