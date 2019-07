Ryzen 3000 e GPU Nvidia, una relazione che fa crash. Un fix è in arrivo

I primi acquirenti di CPU Ryzen 3000 stanno vivendo sporadici crash del sistema usando GPU Nvidia. La casa di Santa Clara prima chiede lumi su Reddit, poi riesce a replicare il problema e promette un fix.

Gli appassionati che con schede video Nvidia che hanno acquistato immediatamente i nuovi processori Ryzen 3000 stanno incontrando alcuni problemi.

Più nello specifico, gli utenti stanno inciampando in errori WHEA (Windows Hardware Error Architecture) casuali che mandano in crash il sistema.

Nvidia ha subito chiesto lumi su Reddit, sollecitando la compilazione di un form in cui indicare i vari parametri del sistema, in modo da collezionare dati più precisi.

In un secondo momento Nvidia ha fatto sapere di essere riuscita a riprodurre il problema sui propri sistemi e di conseguenza dopo i dovuti approfondimenti rilascerà un correttivo.

In attesa che la situazione rientri, in molti appassionati hanno puntato il dito sull’interconnessione PCI Express 4.0, fiore all’occhiello dei nuovi Ryzen e della piattaforma X570.

Il PCIe 4.0 è infatti supportato dalle nuove schede video Radeon RX 5700, ma non dalle soluzioni di Nvidia, che forse potrebbero non funzionare al meglio sulla nuova interfaccia. Alcuni appassionati infatti affermano che impostando come interfaccia la versione 3.0 il problema sparisce.

Rimane al momento una congettura, e potrebbe non essere la panacea di tutti i mali. In ogni caso, si tratta di un classico problema di gioventù per il lancio di una piattaforma così pregna di novità come quella X570.

Per ora quindi si conta qualche intoppo con le GPU Nvidia e il mancato funzionamento di Destiny 2. Nulla per cui fasciarsi la testa. Problemi che saranno risolti rapidamente.