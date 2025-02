Ryzen 9 9800X3D: ASRock ammette il problema rilasciando un update per il BIOS

ASRock ha rilasciato un aggiornamento BIOS per le sue schede madri AM5, mirato a risolvere i problemi di avvio che si verificano con i processori AMD Ryzen 7 9800X3D.

Questa nuova versione beta 3.20 è stata sviluppata in risposta alle segnalazioni da parte degli utenti riguardanti errori di avvio e codice di errore sui sistemi equipaggiati con questi processori.

I problemi riguardano principalmente il processo di avvio e non guasti irrevocabili delle unità.

Il produttore ha comunicato che il nuovo aggiornamento è stato emesso a causa dei problemi riscontrati da un gruppo limitato di utenti, i quali hanno riportato esperienze di CPU apparentemente non funzionanti quando abbinate a schede madri ASRock.

Nonostante le paure iniziali di un guasto totale della CPU, le dichiarazioni ufficiali hanno chiarito che i problemi riguardano principalmente il processo di avvio e non guasti irrevocabili delle unità stesse.

I problemi sono emersi in un thread su Reddit, dove diversi utenti hanno condiviso le loro esperienze di malfunzionamento con il Ryzen 7 9800X3D. Sono state contate oltre 40 testimonianze di CPU non funzionanti, di cui 32 provenienti da utenti con schede madri ASRock.

In alcuni casi, l'unica soluzione temporanea sembrava essere il ripristino a una versione precedente del BIOS, suggerendo che l'aggiornamento poteva essere la radice del problema. Alcuni utenti hanno anche richiesto il reso della CPU, solo per trovare che reinstallandola in una scheda madre ASRock non funzionante il sistema riprendeva a funzionare.

ASRock Japan ha fornito ulteriori chiarimenti, affermando che "non si tratta di un guasto delle CPU. Si tratta di problemi di compatibilità della memoria che impediscono l'avvio". Questo indica che il BIOS attuale potrebbe interferire con specifiche configurazioni di memoria, spiegando perché non tutti gli utenti hanno segnalato problemi.

Il nuovo aggiornamento BIOS, la versione 3.20 beta, potrebbe potenzialmente risolvere le problematiche segnalate dagli utenti. Tuttavia, l'efficacia di questa risoluzione non è ancora chiara e rimane da vedere come il nuovo BIOS influenzerà i possessori di Ryzen 7 9800X3D.