Ryzen 9000 in arrivo il 31 luglio secondo nuove indiscrezioni, il 9950X costerà 600 euro?

Sapevamo già che i nuovi processori AMD Ryzen 9000 sarebbero arrivati a luglio, ma l'azienda non aveva ancora fornito una data precisa. Ci hanno pensato però alcuni rivenditori che, secondo quanto emerso, avrebbero fatto trapelare data d'uscita e prezzi dei nuovi processori desktop AMD, che si candidano già da ora come i migliori processori per PC in circolazione.

Inutile dire che si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma se dovessero rivelarsi corrette, potremo mettere le mani sui nuovi chip il prossimo 31 luglio. Per quanto riguarda i prezzi, a fornire il maggior numero di informazioni ci pensa il negozio filippino Bermorzone; al cambio, i processori avrebbero i prezzi seguenti:

AMD Ryzen 9 9950X - 603,47€

AMD Ryzen 9 9900X - 555,83€

AMD Ryzen 7 9700X - 381,14€

AMD Ryzen 5 9600X - 293,79€

Il rivenditore canadese Canada Computers ha listato a sua volta il Ryzen 9 9950X a 839 dollari canadesi, al cambio 569,50€, più o meno in linea con quanto indicato da Bermorzone. La cosa davvero interessante è che, se il prezzo di Canada Computers dovesse rivelarsi reale, il nuovo top di gamma AMD costerà meno del Ryzen 9 7950X, che debuttò sul sito a 939 dollari canadesi. Parliamo di una differenza al cambio di circa 68€, che se dovesse rivelarsi reale, farebbe di certo felici gli appassionati.

I nuovi AMD Ryzen 9000 si basano sulla nuova architettura Zen 5, che tra i vari miglioramenti introduce un aumento dell'IPC medio del 16%, che incrementa le prestazioni rispetto alla passata generazione AMD Ryzen 7000, nonostante il numero di core dei vari modelli non sia cambiato: il top di gamma Ryzen 9 9950X è dotato di 16 core / 32 thread, il Ryzen 9 9900X di 12 core / 24 thread, il Ryzen 7 9700X di 8 core / 16 thread e il Ryzen 5 9600X di 6 core / 12 thread.

Vale la pena sottolineare che nei chip non è presente alcuna NPU, che per ora rimane esclusiva della nuova gamma di CPU laptop Ryzen AI 300, e manca anche la 3D V-Cache; AMD ha già annunciato che i Ryzen 9000X3D arriveranno verso la fine dell'anno, inoltre sembra che il prossimo top di gamma Ryzen 9 9950X sarà più lento nei giochi rispetto al Ryzen 7 7800X3D, che rimarrebbe quindi la scelta migliore per chi vuole un PC dedicato esclusivamente al gaming.