Ryzen Z2 Go è il 10% più lento di Z1 Extreme nei primi benchmark

Il canale YouTube FPS Vn ha pubblicato un interessante video in cui confronta la nuova Legion Go S, equipaggiata con chip AMD Ryzen Z2 Go, con una ROG Ally X, dotata del vecchio Ryzen Z1 Extreme (presente anche sulla prima Legion Go, che potete sempre acquistare su Amazon).

I test coinvolgono tre giochi, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima e Black Myth: Wukong, e mostrano come Legion GO S sia circa il 10% più lenta di ROG Ally X. Il nuovo handheld firmato Lenovo sfrutta, come detto, un processo Ryzen Z2 Go basato su architettura Zen 4, con 4 core e 8 thread e una frequenza massima di 4,3GHz, parecchio inferiore ai 5,1GHz raggiunti da Z1 Extreme.

Nonostante le prestazioni inferiori, i tre titoli risultano comunque giocabili a tute le impostazioni di potenza testate (15, 20 e 30 watt). Sicuramente una buona notizia, considerando che Legion Go S debutterà sul mercato come handheld "economica", con un prezzo previsto di circa 629 euro per la versione Windows 11, decisamente meno degli 899 euro necessari per acquistare ROG Ally X.

Si tratta di un prodotto che non punta a superare le prestazioni di dispositivi di fascia alta come la Legion Go 2, che monterà il chip Z2 Extreme basato su architettura Zen 5, ma offre un'alternativa interessante per i giocatori attenti al budget che cercano buone prestazioni senza spendere cifre elevate.

Il chip Ryzen Z2 Go si è dimostrato anche più veloce dell'APU AMD di Steam Deck, offrendo quindi prestazioni superiori rispetto alla popolare console di Valve, pur mantenendo un prezzo competitivo.

Legion Go S arriverà sul mercato presto e potrebbe conquistare una fetta importante del mercato delle console portatili economiche, offrendo un'esperienza di gioco soddisfacente a un prezzo accessibile. La sua competitività in termini di prestazioni rispetto a dispositivi più costosi la rende una scelta attraente per molti giocatori, specialmente se si considera la sua versione con SteamOS, che costerà meno di quella Windows.