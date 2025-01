Samsung lancia Galaxy Book5 con AI integrata, ecco quando arriveranno

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale dei nuovi laptop Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360, che si aggiungono al Galaxy Book5 Pro 360 per ampliare la gamma di PC con funzionalità di intelligenza artificiale avanzate. I nuovi modelli sono dotati di processori Intel Core Ultra con NPU integrata e funzioni Galaxy AI come AI Select per la ricerca intelligente di contenuti.

I nuovi Galaxy Book5 puntano a migliorare produttività e creatività degli utenti grazie all'integrazione di funzionalità AI e alla connessione fluida con l'ecosistema di dispositivi Galaxy. Tra le novità principali ci sono:

AI Select per cercare facilmente informazioni evidenziando aree dello schermo

per cercare facilmente informazioni evidenziando aree dello schermo Rimasterizza immagine per migliorare la qualità delle foto con l'AI

per migliorare la qualità delle foto con l'AI Estensione delle funzioni Galaxy AI degli smartphone al PC

Nuove opzioni di connettività tra dispositivi Galaxy come Dispositivi vicini e Condivisione archiviazione

I nuovi Galaxy Book5 offrono elevate prestazioni in un design ultraportatile. Sono equipaggiati con processori Intel Core Ultra (Serie 2) con NPU avanzata fino a 47 TOPS per gestire facilmente carichi di lavoro AI intensi.

La batteria del Galaxy Book5 Pro 16" garantisce un'autonomia fino a 25 ore, con ricarica rapida del 35% in soli 30 minuti. Il display Dynamic AMOLED 2X ha una risoluzione 3K e refresh rate fino a 120 Hz per immagini fluide e vivide.

I quattro altoparlanti con Dolby Atmos offrono un audio avvolgente e potente. La sicurezza è garantita dal chip dedicato Samsung Knox, che protegge il dispositivo in tempo reale, integrandosi con le funzioni di sicurezza di Windows 11.

I nuovi Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 saranno disponibili in Italia da fine gennaio, con diverse configurazioni per soddisfare le esigenze di ogni utente. I prezzi non sono stati ancora comunicati.