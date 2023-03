Se siete alla ricerca di uno dei migliori monitor, a prescindere che sia per PC o console, saprete che la serie Odyssey di Samsung ha tanto da offrire, con pannelli di ottima qualità e funzionalità che rendono questi monitor Samsung versatili e facili da adattare in base all’utilizzo. Fino al 31 marzo, AK Informatica propone quest’ultimi, ma anche una serie di modelli della gamma ViewFinity, a prezzi molto convenienti.

Vi consigliamo quindi di dare un occhio alla promozione “Samsung Display Days EXTRA” qualora vogliate fare un aggiornamento alla vostra postazione, poiché il risparmio è assicurato. Le proposte, come detto, riguardano varie serie di monitor, da quelli da ufficio fino a quelli pensati per grafici e creatori di contenuti. Insomma, ce n’è per tutti e di seguito riporteremo alcuni esempi, invitandovi comunque a visitare la pagina promozionale ufficiale per scoprire tutte le offerte.

Lato gaming, il portale propone 11 monitor a prezzi scontati. Ovviamente la fanno da padrone i modelli Odyssey, tra cui spicca il nuovissimo Ark G97NB, sul quale potrete risparmiare oltre 350 euro. Si tratta di un monitor all’avanguardia e innovativo, dalla diagonale di ben 55 pollici con curvatura 1000R. La sua peculiarità, oltre a un eccellente qualità d’immagine garantita dalla tecnologia Mini LED, è la possibilità di usarlo sia in orizzontale che verticale, ponendosi come obiettivo l’immersione totale all’interno dell’azione di gioco o in un software che predilige un rapporto d’immagine verticale.

Se questo monitor non è alla vostra portata o preferite un modello dalla diagonale più piccola, potrete risparmiare 320 euro sul G7 G75T, che vanta ugualmente specifiche tecniche di rilievo, come una frequenza di 240Hz e tecnologia QLED. Con la stessa curvatura 1000R del top di gamma, il pannello si adatta benissimo ai contorni dell’occhio umano, per sessioni di gaming emozionanti in ogni scenario. Molti monitor Samsung Odyssey si spingono oltre alla tipica gamma colori sRGB, garantendo quasi il 100% dello spazio colore DCI-P3, per una resa cromatica paragonabile alle migliori smart TV di ultima generazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

La nostra selezione prodotti

