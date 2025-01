SanDisk e Fortnite uniscono le forze al CES 2025

Il CES 2025 ha visto Western Digital presentare una linea di soluzioni di archiviazione innovativa, targata SanDisk, che promette di migliorare l’esperienza di gioco e di produzione di contenuti. Tra le novità, spiccano indubbiamente i prodotti ispirati all'universo Fortnite, ideali per portare la passione per il celebre videogioco oltre lo schermo.

I fan di Fortnite troveranno irresistibile la nuova collezione SanDisk dedicata ai loro personaggi preferiti. Tra questi, spicca il SanDisk Fortnite Portable SSD - Peely Edition, una soluzione progettata per unire funzionalità, stile e prestazioni elevate. Con una capacità di archiviazione che arriva fino a 2TB, e una velocità di lettura fino a 800MB/s, questa unità consente di salvare clip di gioco, progressi e dati in totale sicurezza. La skin personalizzata dedicata a Peely, l'iconica banana di Fortnite, aggiunge un tocco unico al dispositivo, rendendolo un must-have per i gamer.

Ma non è tutto, l'acquisto del SSD Peely Edition include un bonus esclusivo per il gioco, ovvero un piccone riscattabile all'interno di Fortnite che non sarà ottenibile in nessun altro modo, dando un ulteriore incentivo ai fan del celebre titolo targato Epic Games che desiderano arricchire la loro esperienza di gioco con oggetti unici ed esclusivi. L'SSD sarà disponibile da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 107,99€ per il modello da 1TB.

Accanto al SSD, SanDisk ha lanciato anche l'unità flash USB Peely Edition, un dispositivo compatto e potente che offre fino a 256GB di spazio di archiviazione. Perfetto per trasferire, o salvare, video e immagini di gioco, questa unità è già disponibile all'acquisto, con un prezzo di listino che parte da 18,99€ per la versione da 64GB.

Western Digital, però, non si è limitata a pensare solo ai gamer e ha presentato la nuova linea SanDisk Creator Series, sviluppata appositamente con i content creator in mente. Tra i vari prodotti, però, quello più rilevante è sicuramente il SanDisk Creator Phone SSD, un unità di archiviazione esterna compatta e compatibile con MagSafe, capace di permettere la registrazione in tempo reale di video in 4K a 60fps in formato Apple ProRes. Robusto e affidabile, questo dispositivo è perfetto per chi lavora in mobilità e necessita di velocità e capacità elevate.

Le novità presentate da Western Digital al CES 2025 combinano design accattivante e prestazioni avanzate. Che si tratti di creare contenuti straordinari o di salvare le proprie partite di Fortnite, le soluzioni SanDisk offrono strumenti pensati per ogni tipologia di utente.