Lo store Logitech vi offre un’occasione imperdibile per aggiornare il vostro setup gaming. Fino al 7 dicembre, potrete risparmiare fino al 50% su tantissime periferiche Logitech, dalle tastiere ai mouse, dagli headset ai tappetini. Che stiate cercando di migliorare le vostre performance o semplicemente di rendere più bello il vostro spazio gaming, questo è il momento perfetto per approfittarne.

Premio Logitech, cosa si vince?

Ma le sorprese non finiscono qui: spendendo almeno 199€, potreste vincere un PC da gaming completo o accessori esclusivi. Ogni acquisto superiore a questa soglia vi darà diritto a una Logitech G Loot Box piena di gadget incredibili. All’interno, potreste trovare un accessorio che rivoluziona il vostro setup o addirittura il leggendario PC da gaming MIFCOM High.

Cosa potrebbe nascondere la vostra loot box? Tra le possibilità ci sono il PC da gaming MIFCOM High, il mouse G309, il microfono Yeti GX, le luci Litra Beam LX e Litra Glow, tappetini per mouse in edizione limitata G2 e G640 Anniversary, oltre ad altri accessori come il G203 o i calzini Fullife. Ogni scatola è una sorpresa e vi regalerà sicuramente un motivo in più per esultare davanti allo schermo.

Non lasciatevi scappare questa occasione: se acquistate prodotti Logitech G per almeno 199€ tra il 24 novembre e il 7 dicembre, la vostra loot box verrà aggiunta automaticamente al carrello come regalo con l’acquisto, fino a esaurimento scorte. È il momento di aggiornare il vostro setup, risparmiare e, chissà, vincere un PC da gaming da sogno!

