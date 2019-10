Arrivano i nuovi Surface, Microsoft taglia i prezzi dei modelli precedenti!

Fino al 14 ottobre sconti su molti prodotti Surface presenti sul Microsoft Store, tra cui gli ancora ottimi Surface Pro 6 e Surface Laptop 2.

Nel tardo pomeriggio Microsoft annuncerà la nuova gamma di dispositivi Surface e quindi quale momento più propizio per acquistare la generazione precedente? Sul Microsoft Store è in atto un’ondata di sconti fino al 14 ottobre su molti prodotti, con ribassi di oltre il 25% sul 2 in 1 Surface Pro 6 e il portatile Surface Laptop 2.

Volete un Surface Pro 6 spendendo meno di 1000 euro? Il modello Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB scende infatti da 1069 a 849 euro. Il Surface Pro 6, in configurazione con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD 256 GB, parte invece da soli 1049 euro al posto di 1399 euro, mentre la variante con Core i7 si può acquistare a 1249 euro anziché 1699 euro.

Se avete bisogno di più spazio di archiviazione e memoria, potete optare per il Surface Pro con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, in questo caso disponibile solo con Core i7 a 1549 euro al posto di 2099 euro.

Il Surface Laptop 2 è disponibile con 8 o 16 GB di memoria, processore Core i5 o i7 e diverse configurazioni di archiviazione: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. La configurazione con Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD scende a 899 euro, contro i 1169 euro di listino. Se volete un SSD da 256 GB, invece, dovrete spendere 1149 euro.

Taglio di 360 euro per la versione – esclusiva Microsoft Store – con Core i7, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, che è acquistabile a 1439 euro. Il Surface Laptop 2 con 16 GB di RAM, Core i7 e 512 GB di SSD (anche questa esclusiva dello store Microsoft) passa da 2399 a 1919 euro, ma se volete l’SSD da 1 TB, l’esborso sale a 2319 euro, comunque 580 euro in meno dei precedenti 2899 euro.

Se state cercando un 2 in 1 a buon mercato, allora rivolgete la vostra attenzione al Surface Go, che potete acquistare a meno di 400 euro nella configurazione con CPU Intel Pentium 4415Y, 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione. Lo sconto è di 60 euro. Taglio pari al doppio, 120 euro, per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD, che passa da 619 a 499 euro.

Infine, Microsoft ha scontato anche il prezzo del Surface Book 2. Si parte da 999 euro anziché 1299 euro per la versione da 13,5”, Intel Core i5 di settima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB. Ci sono anche altre configurazioni scontate, ma vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata sul Microsoft Store.