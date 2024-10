Scorte in esaurimento per la NVIDIA RTX 4080 Super: nuova serie in arrivo

NVIDIA si prepara a interrompere la produzione della scheda grafica RTX 4080 Super, in vista del lancio di due nuove GPU di prossima generazione Blackwell. La notizia è stata riportata da Wccftech, citando voci provenienti dal forum Board Channels in Cina.

Secondo le indiscrezioni, la fornitura della RTX 4080 Super sarà limitata a ottobre, con la produzione che terminerà questo mese. I chip per i produttori di schede video si esauriranno a novembre. Questa mossa seguirebbe la presunta interruzione della produzione della RTX 4090, avvenuta a settembre.

L'interruzione della produzione delle attuali schede di fascia alta preparerebbe il terreno per il lancio delle nuove RTX 5080 e 5090 basate sull'architettura Blackwell. Le voci suggeriscono che NVIDIA potrebbe presentare entrambi i modelli contemporaneamente, forse al CES 2025.

NVIDIA si prepara al futuro interrompendo il presente.

Questi rumor trovano riscontro nell'andamento dei prezzi e delle scorte della RTX 4090. In Europa e Stati Uniti si registrano già carenze di disponibilità e aumenti di prezzo fino al 10% sopra il listino per questo modello top di gamma.

Per ora la RTX 4080 Super mantiene prezzi stabili (come possiamo vedere dalle varie opzioni disponibili su Amazon), ma secondo le previsioni potrebbe seguire lo stesso trend della 4090 nelle prossime settimane. Gli appassionati dovrebbero quindi monitorare attentamente la disponibilità di queste schede ad alte prestazioni.

Se confermate, queste mosse di NVIDIA indicherebbero che il lancio delle nuove GPU di fascia alta è davvero imminente. L'azienda potrebbe puntare a una presentazione al CES 2025, seguita da un lancio sul mercato poco dopo.

Resta da vedere se NVIDIA opterà per un lancio simultaneo di RTX 5080 e 5090 o scaglionato. In ogni caso, il 2025 si preannuncia un anno interessante per gli appassionati di grafica ad alte prestazioni, con l'arrivo di una nuova generazione di GPU capaci di alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni.

Come sempre quando si tratta di indiscrezioni, è bene mantenere un certo scetticismo in attesa di conferme ufficiali da parte di NVIDIA. Tuttavia, l'andamento del mercato sembra dare credito a questi rumor, delineando una strategia di rinnovamento della gamma high-end da parte dell'azienda.