Se avete questo processore dite addio a Google Chrome

Google Chrome dirà addio ad alcuni modelli di CPU. A comunicarlo è stato ufficialmente il team di sviluppo del browser più utilizzato al mondo il quale ha spiegato che, a partire da Google Chrome 89, il file di installazione non funzionerà più su determinati processori ed il browser non verrà più aggiornato sui PC che li montano.

La notizia è stata scoperta in un documento riguardo le politiche di sviluppo del browser, in cui il team di Chromium ha annunciato che abbandonerà ufficialmente il supporto alle CPU x86 che non dispongono del minimo supporto alle istruzioni SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3). Queste CPU saranno abbandonate a partire da Chrome versione 89.

Quali CPU saranno quindi abbandonate da Google Chrome? In generale molti dei processori realizzati prima del 2005. Per fare un esempio si tratta dei chip che hanno preceduto l’arrivo dell’Intel Core 2 Duo come ad esempio gli Intel Atom e Celeron M.

Windows 10 per l’installazione richiede come minimo requisito solamente le istruzioni SSE2, questo significa che ci saranno dei vecchi PC con Windows 10 che non potranno utilizzare Google Chrome e, di conseguenza, nemmeno le future versioni di Microsoft Edge basato su Chromium. Questo a meno che Microsoft non decida di estendere il supporto a tali CPU autonomamente.

Chrome inizierà ad avvisare gli utenti che utilizzano Chrome 87 o successivo che il supporto per tale hardware terminerà presto. A partire da Chrome 89 l’eseguibile non tenterà più di installare Chrome e l’esecuzione effettiva del software andrà semplicemente in crash.

Solo Windows dovrebbe essere impattato dal cambiamento (in una percentuale molto piccola degli utenti) in quanto ChromeOS, Android e Mac richiedono già CPU (ad esempio x64) che hanno già un supporto di livello SSE3. L’esatta giustificazione per il cambiamento non è stata spiegata, ma si presume che questo consentirà migliori prestazioni.