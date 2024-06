SK Hynix fissa la produzione di massa delle sue memorie DDR7 per l'inizio del 2025

La corsa per l'implementazione della prossima generazione di memorie grafiche GDDR7 è iniziata. Mentre i concorrenti Samsung e Micron prevedono di avere i loro chip GDDR7 pronti per il quarto trimestre del 2024, il gigante sudcoreano dei semiconduttori SK Hynix ha rivelato al Computex 2024 che la sua produzione di massa inizierà solo nel primo trimestre del 2025.

Se non ne avete ancora sentito parlare, GDDR7 è il prossimo standard JEDEC per la memoria grafica ad alte prestazioni destinato a succedere alle attuali specifiche GDDR6 e GDDR6X. Questa nuova tecnologia promette un notevole aumento della larghezza di banda e delle capacità, necessarie per soddisfare le esigenze delle future GPU e degli acceleratori AI. Durante il Computex, SK Hynix ha presentato i primi campioni dei suoi futuri chip GDDR7 da 16Gb e 24Gb.

SK Hynix

La società mira a raggiungere velocità di trasferimento dati di ben 40 Gbps con le sue soluzioni GDDR7, superando i 32 Gbps dei concorrenti, che stanno partendo con parti da 16Gb. Se riuscisse a raggiungere queste velocità, SK Hynix potrebbe guadagnare un vantaggio iniziale sulla concorenza. Nonostante il ritardo di un trimestre o due rispetto a Micron e Samsung, SK Hynix sostiene che avere già campioni funzionanti valida il suo design e permette ai partner di iniziare i test e le qualificazioni.

Il tempismo della produzione di massa per le memorie standardizzate non indica necessariamente che un'azienda sia "in ritardo"; significa semplicemente che un altro fornitore ha assicurato una finestra di produzione anticipata con un cliente specifico. La transizione verso GDDR7 è cruciale per SK Hynix e altri, data l'insaziabile domanda di memoria ad alta larghezza di banda per alimentare AI, grafica e altri carichi di lavoro ad alta intensità di dati.

Raggiungere l'obiettivo di produzione di massa nel Q1 2025 potrebbe garantire a SK Hynix di non restare troppo indietro nella corsa per la GDDR7, con la possibilità di offrire chip più veloci e ad alta densità subito dopo il ramp-up del volume.