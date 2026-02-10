Avatar di Ospite Tech Dev #484 0
0
nel gaming si vede ancora il gap con x86, peccato per la compatibilità limitata
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di magicreflex 50
0
Quindi va meglio in tutto, tranne nel gaming fondamentalmente perché i giochi sono x86 e passano dell'emulatore... ma vince Intel?
Ma cosa vince? Secondo me prende schiaffi su tutti i fronti e li prenderebbe anche in gaming forse se gli sviluppatore facessero i giochi nativi ARM.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite PvP_Pro #725 0
0
Quindi va meglio in tutto, tranne nel gaming fondamentalmente perché i giochi sono x86 e passano dell'emulatore... ma vince Intel? Ma cosa vince? Secondo me prende schiaffi su tutti i fronti e li prenderebbe anche in gaming forse se gli sviluppatore facessero i giochi nativi ARM.
se non hai letto l'articolo dillo non serviva postare
Questo commento è stato nascosto automaticamente.