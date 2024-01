Solo 80.000 Apple Vision Pro al lancio, farà il tutto esaurito "per forza"

Il noto analista Ming-Chi Kuo rivela che Apple ha programmato di produrre tra 60.000 e 80.000 unità del Vision Pro per il suo lancio il 2 febbraio. Nonostante il prezzo elevato e l'assenza di applicazioni “killer”, Kuo anticipa un rapido esaurimento delle scorte, attribuendolo alle "innovazioni tecnologiche rivoluzionarie" e alla solida base di fan di Apple.

Con così pochi esemplari disponibili al lancio, in effetti, sarebbe strano se non facesse il tutto esaurito in poche ore contando solo sui fan sfegatati e sui collezionisti. Ma basarsi sul classico “sold out” per dire che il prodotto è un successo sarebbe azzardato, nella migliore delle ipotesi.

Kuo, poi, anticipa ritardi significativi nelle spedizioni dopo il lancio. Nel 2024, Apple prevede di produrre meno di 400.000 Vision Pro a causa delle complessità della produzione. Tuttavia, Kuo sottolinea che il successo a lungo termine dipenderà dall’esistenza di applicazioni che creino valore e a quanto Apple riuscirà a posizionare con chiarezza il visore.

Il Vision Pro sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 19 gennaio alle 14:00 italiane, ma all’inizio sarà in vendita solo negli USA. La data di rilascio ufficiale è fissata per il 2 febbraio, e i clienti interessati dovrebbero prenotare immediatamente per garantirsi un dispositivo al lancio. Apple non ha ancora comunicato quando il Vision Pro sarà disponibile in altri paesi.

Il lancio limitato del Vision Pro potrebbe portare rapidamente all'esaurimento delle scorte, ma la sua sostenibilità nel tempo rimane incerta. Apple dovrà focalizzarsi su una posizione di prodotto chiara e applicazioni significative per garantire un successo duraturo nel mercato in rapida evoluzione dei dispositivi indossabili.