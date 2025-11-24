La Sony Alpha 7 III con obiettivo 28-70 mm è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questa fotocamera mirrorless full frame da 24,2 MP è perfetta per chi cerca prestazioni professionali sia nella fotografia che nel video. Grazie all'autofocus ibrido velocissimo, allo scatto continuo a 10 fps e alla stabilizzazione a 5 assi, catturerà ogni vostro momento con una qualità eccezionale. Disponibile ora a 1.399€ invece di 1.598€, rappresenta un'opportunità da non perdere per gli appassionati di fotografia e videomaking in cerca di un sistema versatile e performante.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Sony Alpha 7 III, chi dovrebbe acquistarlo?

La Sony Alpha 7 III è la scelta ideale per fotografi entusiasti e professionisti che desiderano passare al formato full-frame senza compromessi. Perfetta per chi cerca versatilità assoluta, questa mirrorless soddisfa le esigenze di content creator, fotoreporter e videomaker che necessitano di uno strumento affidabile in ogni condizione. Con il suo autofocus ibrido da 693 punti e la rapidità di messa a fuoco di soli 0,02 secondi, vi garantisce scatti precisi anche con soggetti in rapido movimento, mentre la raffica di 10 fps vi permette di catturare l'attimo decisivo senza esitazioni.

Chi produce contenuti video apprezzerà particolarmente la registrazione 4K HDR con profili S-Log 3, strumenti professionali per una color grading avanzata, mentre la stabilizzazione integrata a 5 assi vi libera dalla necessità di un gimbal in molte situazioni. L'ampia sensibilità ISO fino a 204800 rende questa fotocamera perfetta per eventi, matrimoni e situazioni di luce critica. Il kit include l'obiettivo versatile 28-70mm, permettendovi di iniziare immediatamente a fotografare e filmare. A questo prezzo ridotto del 13%, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca qualità professionale e affidabilità nel tempo.

La Sony Alpha 7 III è una fotocamera mirrorless full-frame che vi conquisterà con il suo sensore da 24,2 MP retroilluminato e il potente processore BIONZ X. Grazie al sistema autofocus ibrido veloce con 693 punti, cattura ogni momento in soli 0,02 secondi, mentre lo scatto continuo a 10 fps e la stabilizzazione integrata a 5 assi garantiscono immagini nitide anche in movimento. Registra video 4K HDR professionali e utilizza il mirino OLED ad alta risoluzione per un controllo totale della scena.

Vedi offerta su Amazon