Su Windows 11 sta per arrivare una delle migliori funzioni di macOS

Microsoft sta per introdurre una nuova funzionalità chiamata "Riprendi" (in inglese è "Resume") in Windows 11, che permetterà agli utenti di continuare le attività iniziate su smartphone direttamente sul PC. La funzione, precedentemente nota come "Handoff" (lo stesso nome che ha sui dispositivi Apple), è stata rinominata nell'ultimo aggiornamento KB5044373, suggerendo un imminente annuncio ufficiale.

"Riprendi" mira a migliorare l'integrazione tra dispositivi Windows e Android, consentendo una continuità nell'utilizzo delle applicazioni tra piattaforme diverse. Questa novità potrebbe portare l'esperienza cross-device a un livello superiore, rendendo più fluido il passaggio tra smartphone e PC durante l'utilizzo delle app.

L'opzione "Resume" è stata individuata nella sezione Impostazioni di Sistema di Windows 11. La descrizione recita: "Inizia qualcosa su un dispositivo e continua su questo PC". Un'icona raffigurante un cellulare e un PC indica chiaramente la relazione tra i due dispositivi.

Attualmente, l'unica app supportata sembra essere OneDrive. Gli utenti potranno, ad esempio, visualizzare o modificare un documento sull'app mobile di OneDrive e poi riprendere il lavoro esattamente da dove lo avevano lasciato sul PC Windows.

Il funzionamento di "Riprendi" potrebbe essere simile alla funzione "Handoff" di Apple, richiedendo che i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi e allo stesso account Microsoft. Si prevede che la funzionalità funzioni in entrambe le direzioni, consentendo di passare dal PC allo smartphone e viceversa.

Il codice presente nella versione preview di Windows 11 suggerisce che apparirà un'icona sul PC quando un'app supportata da "Riprendi" viene utilizzata sullo smartphone. Cliccando sull'icona, si aprirà la stessa pagina o finestra sul PC.

Dopo OneDrive, è probabile che il browser Edge sia la prossima app a supportare questa funzionalità. Gli utenti potrebbero visualizzare una pagina web sul browser mobile e poi passare al desktop per una migliore esperienza di navigazione.