Surfshark One – Cos’è, come funziona, quanto costa

Surfshark, come ormai saprete, è una delle migliori VPN che abbiamo provato. Abbiamo apprezzato soprattutto le ottime funzionalità e l’interfaccia semplice, nonché un piano biennale decisamente allettante. Se a questo aggiungiamo la vasta gamma di funzioni disponibili e gli ottimi standard per la privacy, capirete perché questo servizio è fra i nostri preferiti.

Questo provider, inoltre, offre un servizio molto interessante, Surfshark One, un pacchetto che integra VPN, Antivirus, un motore di ricerca orientato a privacy e anonimato e un servizio Alert che vi avvisa in caso di fuga di dati personali.

Surfshark One – Il pacchetto

Come dicevamo, Surfshark One è un pacchetto che integra diversi servizi, vediamoli uno per uno:

VPN

Il servizio di Virtual Private Network fornito dall’azienda non sarà tra i più veloci, ma ci ha convinto in termini di funzionalità, facilità d’uso e protezione della privacy. Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione di Surfshark VPN mentre se volete approfondire, vi rimandiamo ai nostri articoli: “VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve” e “Cos’è una VPN (Virtual Private Network)“.

In breve, la VPN vi consente di “mascherare” il vostro traffico Internet, evitando possibili tracciamenti da parte di malintenzionati. Inoltre, potrete accedere a contenuti geolocalizzati, come il catalogo di un altro Paese di Netflix o altri servizi di streaming, e proteggere le vostre sessioni di navigazione quando vi collegate a una Wi-Fi pubblica, come l’hotspot di un hotel o di un aeroporto.

Antivirus

Surfshark One include un antivirus, per proteggere documenti, file e dati da possibili applicazioni dannose. Lo strumento fa quello che ci si aspetta da un normale software antivirus, ovvero scansionare i dispositivi, anche in modo pianificato, effettuare analisi programmate e mirate di cartelle e file specifici e proteggere i device in tempo reale, sebbene l’invio di notifiche in caso di download di app e altri contenuti pericolosi al momento avviene solo su Android, mentre per Windows occorrerà attendere ancora.

Search

Search è uno strumento di ricerca che mostra esclusivamente risultati di tipo organico. Inoltre, le query di ricerca vengono effettuate con la massima riservatezza e senza inserzioni pubblicitarie, log o sistemi di tracking. Dunque, potrete evitare di essere monitorati, e non alimenterete reti pubblicitarie e affini. Per risultati organici, si intendono risultati basati esclusivamente su ciò che cercate, senza elementi predittivi o secondi fini commerciali (non vi vengono proposti contenuti “sponsorizzati” influenzati dalla vostra cronologia di ricerca, ad esempio).

Alert

Alert viene definito dall’azienda “uno strumento intelligente che agisce come meccanismo di rilevamento delle violazioni“, dunque un sistema pensato per avvisare gli utenti in caso di fuga di dati personali. Riceverete dunque una notifica qualora il vostro indirizzo e-mail finisse in un database di violazioni, inoltre Search è pensato per proteggere la vostra identità digitale, con avvisi circa lo stato del vostro numero di identificazione personale. Infine, il tool vi avvisa nel caso in cui la vostra carta di credito e le informazioni a essa correlate appaia sulla rete.

Surfshark One – Prezzo

Il pacchetto Surfshark One è pensato principalmente agli utenti che si vogliono approcciare per la prima volta al servizio offerto dall’azienda. Infatti il pacchetto prevede, come abbiamo visto, anche l’inserimento della VPN.

Al momento, per chi non ha già sottoscritto un abbonamento a Surfshark VPN, il piano è il seguente:

24 mesi: 3,20€ al mese (fatturazione unica, con rinnovo annuale dopo i primi 24 mesi)

Per chi invece ha già un account Surfshark VPN, potrà inserire Antivirus, Alert e Search a soli 1,49 dollari al mese in più rispetto al piano scelto.

In ogni caso non è possibile acquistare i servizi singolarmente o separatamente.

Considerazioni finali

La VPN di Surfshark ci ha convinto, al punto da consigliarla nella nostra top 3. Affiancare al servizio un antivirus e due sistemi per la protezione della privacy sia durante la navigazione che in caso di esposizione di dati sensibili a 3,20€ al mese ci sembra più che ragionevole. È vero che occorre pagare in anticipo i 24 mesi del servizio, ma è attiva la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Quindi, entro 30 giorni dall’acquisto del pacchetto biennale, potrete richiedere il rimborso al team di Surfshark senza dover dare alcuna spiegazione. Un buon motivo per provare il servizio!

