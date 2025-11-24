Il Tapo RV30 Max Plus è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti con potente aspirazione da 5300Pa e svuotamento automatico è in offerta a 189,99€. Grazie alla navigazione LiDAR e IMU, mappa accuratamente la vostra casa evitando ostacoli anche al buio. Il contenitore da 3L vi garantisce fino a 2 mesi di pulizia autonoma, mentre il controllo tramite app, Alexa e Google Assistant rende tutto incredibilmente semplice.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Tapo RV30 Max Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tapo RV30 Max Plus è la soluzione ideale per chi desidera delegare completamente le pulizie domestiche senza pensieri. Questo robot aspirapolvere lavapavimenti si rivolge particolarmente a famiglie impegnate, professionisti con poco tempo libero e persone che cercano un sistema di pulizia intelligente e autonomo. Grazie allo svuotamento automatico con contenitore da 3 litri, vi garantisce fino a 2 mesi di funzionamento senza interventi manuali, perfetto per chi viaggia spesso o semplicemente non vuole occuparsi quotidianamente della manutenzione. La potenza di aspirazione di 5300Pa lo rende particolarmente adatto a chi possiede animali domestici o a famiglie con bambini, dove briciole e peli richiedono una pulizia profonda e costante.

Chi vive in abitazioni su più livelli o con planimetrie complesse apprezzerà la doppia navigazione LiDAR e IMU che mappa accuratamente ogni ambiente, creando fino a 4 mappe multi-piano per una copertura completa. Le funzioni avanzate come zone no-go, muri virtuali e pulizia personalizzabile per stanza soddisfano le esigenze di chi desidera un controllo totale sulla pulizia, decidendo quali aree privilegiare e quali evitare. L'integrazione con Alexa e Google Assistant rende questo dispositivo perfetto per gli appassionati di domotica che vogliono gestire la casa con semplici comandi vocali, mentre la funzione di evitamento automatico dei tappeti in modalità lavaggio vi garantisce pavimenti puliti senza preoccupazioni.

Il Tapo RV30 Max Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di potenza di aspirazione 5300Pa che rimuove efficacemente polvere e detriti anche dai tappeti. Grazie al doppio sistema di navigazione LiDAR e IMU, mappa con precisione la vostra casa anche al buio, mentre la stazione di svuotamento automatico da 3L vi garantisce fino a 2 mesi di pulizia senza interventi. Controllabile via app, Alexa e Google Assistant, permette di creare zone no-go, muri virtuali e programmi personalizzati per ogni stanza.

Vedi offerta su Amazon