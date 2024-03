Tastiera Glorious Gaming PRO, che SCONTO! (-60€)

La Glorious Gaming GMMK PRO 75% è una tastiera da gaming di alta qualità, dalla base in alluminio con lavorazione CNC ai tasti meccanici estremamente precisi e veloci. Le sue caratteristiche includono switch lineari hot swap Glorious Fox preinstallati, un layout completamente personalizzabile e prestazioni di gioco ai vertici della categoria. Anche se si tratta di un prodotto molto costoso, grazie a uno sconto Amazon del 17% oggi potete risparmiare ben 60€ sul prezzo originale di 349,99€ e portarla a casa per 289,99€.

Glorious Gaming GMMK PRO 75%, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Glorious Gaming GMMK PRO 75% è pensata appositamente per i giocatori avanzati che cercano un'esperienza di gioco di alto livello. Con il suo design completamente modulare e i materiali premium, che includono una base in alluminio lavorato tramite CNC e una struttura resistente ai graffi, questa tastiera non solo offre un'esperienza di digitazione solida e sicura, ma protegge anche i componenti interni da danni e sporcizia. Gli switch lineari Glorious Fox preinstallati, con la loro attivazione rapida e le parti pre lubrificate, rendono ogni sessione di gioco estremamente fluida, migliorando la reattività in giochi a ritmo serrato come sparatutto, MOBA, e Battle Royale.

Inoltre, la caratteristica di essere completamente personalizzabile fa della tastiera la rende una scelta eccellente per chi desidera chi ama adattare il setup alle proprie necessità. La possibilità di cambiare facilmente switch meccanici senza saldatura grazie al circuito stampato hot swap e la regolazione della retroilluminazione RGB da 16,8 milioni di colori permettono di personalizzare la tastiera in ogni suo aspetto. Questa tastiera è quindi consigliata a giocatori avanzati e scrittori che apprezzano sia le prestazioni di gioco di alto livello che la possibilità di personalizzare il proprio setup di gioco, offrendo al contempo una durabilità senza compromessi.

La Glorious Gaming GMMK PRO 75% è perfetta per chi cerca una tastiera da gaming di alta qualità, personalizzabile in ogni aspetto e costruita per durare nel tempo. La combinazione di materiali premium, prestazioni impeccabili e possibilità di personalizzazione la rendono un acquisto consigliato per tutti gli appassionati di gaming che vogliono dare il massimo in ogni sessione di gioco. Oggi, con uno sconto Amazon del 17%, potete acquistarla per 289,99€ risparmiando 60€ sul prezzo originale di 349,99€.

