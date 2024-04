Questa fantastica tastiera Logitech oggi costa pochissimo (-43%)

La tastiera gaming Logitech G213 Prodigy è ideale per migliorare l'esperienza di gioco e la digitazione, dispone di un sistema di illuminazione RGB personalizzabile ed è resistente agli schizzi. Inoltre, i tasti comodi e reattivi offrono il giusto rapporto tra comfort e agilità per scrivere e giocare al top. Questa tastiera è molto comoda anche per la presenza di controlli multimediali dedicati per non distrarsi durante le sessioni di gioco. Grazie a uno sconto Amazon del 43%, oggi potete acquistarla per soli 49,99€ anziché 87,99€.

NB- questa tastiera ha un layout QWERTY US

Logitech G213 Prodigy, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Logitech G213 Prodigy è consigliata per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di gioco avanzata senza spendere una fortuna. Grazie alla sua illuminazione RGB personalizzabile a zone, offre l'opportunità di creare l'atmosfera perfetta per ogni sessione di gioco, scegliendo tra oltre 16,8 milioni di colori. È ideale per chi gioca per lunghe ore, garantendo comfort e resistenza grazie ai tasti ad alte prestazioni Mech-Dome, che simulano la sensazione tattile delle tastiere meccaniche e sono progettati per resistere a spruzzi d'acqua, polvere e briciole.

Inoltre, per i giocatori che non vogliono perdere il controllo dell'azione, anche nel mezzo di frenetiche sessioni di gioco, la tastiera Logitech G213 Prodigy offre una soluzione anti-ghosting ottimizzata e controlli multimediali dedicati per gestire l'audio senza distrazioni. Se cercare una tastiera da gaming che sia anche comoda per scrivere, questo è il modello giusto per voi. Inoltre, la presenza del tastierino numerico può tornare molto utile a chi si trova spesso a fare calcoli matematici o compilare tabelle Excel.

La tastiera Logitech G213 Prodigy rappresenta un'eccellente opzione per i giocatori che cercano qualità, prestazioni e stile. Il suo design resistente agli schizzi e i tasti ad alte prestazioni la rendono la scelta ideale per lunghe sessioni di gioco, mentre l'illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco unico al setup. Inoltre, grazie al suo ampio layout di tasti e ai comandi multimediali si dimostra molto versatile anche per chi scrive e lavora. Ora che grazie a uno sconto Amazon del 43% il prezzo è sceso a soli 49,99€ è il momento giusto di acquistarla.

