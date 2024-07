Scopri il router che ti connette a internet a meno di 30€ (-36%)

Oggi, non tutti dispongono ancora di una connessione internet abbastanza veloce da giustificare l'acquisto di uno dei migliori router Wi-Fi. Anche se può sembrare un inconveniente, c'è un vantaggio economico: spesso è possibile optare per un router più essenziale e conveniente, come il TP-Link TD-W9970. Attualmente, Amazon offre questo modello a soli 29,79€. Tuttavia, fate attenzione: l'offerta potrebbe essere disponibile solo per un tempo limitato.

TP-Link TD-W9970, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link TD-W9970 è l'acquisto ideale per chi cerca una soluzione versatile ed economica per migliorare la propria connessione internet a casa. Grazie alla sua funzionalità di modem router wireless con supporto a una velocità fino a 100Mbps su VDSL2 e retrocompatibilità con ADSL, è adatto a famiglie o piccoli uffici che necessitano di una connessione affidabile per navigare, streaming e lavoro online.

Dotato di quattro porte Ethernet per collegare dispositivi cablati e una porta USB 2.0 per condivisione file o stampante, questo router risponde efficacemente alle diverse esigenze di connettività, dall'uso domestico al piccolo ufficio. La facilità di configurazione attraverso l'app TP-Link Tether aggiunge ulteriore convenienza, rendendolo attrattivo per chi non è particolarmente esperto in materia di tecnologia.

Con un prezzo ribassato da 46,49€ a 29,79€, questo TP-Link rappresenta dunque una scelta di valore per iniziare la propria esperienza online senza gravare sul budget. Ovviamente se avete una connessione internet molto veloce, ribadiamo che non si tratta del router ideale, poiché le specifiche parlano di un supporto fino a 100Mbps.

Vedi offerta su Amazon