Nell'archiviazione digitale, le chiavette USB occupano da sempre una posizione ambigua: strumenti utilissimi nella pratica quotidiana, ma considerati dalla comunità tech come supporti inaffidabili per la conservazione a lungo termine dei dati. La saggezza convenzionale dell'informatica stabilisce che la memoria NAND flash contenuta in questi dispositivi sia destinata a degradarsi rapidamente, con stime sulla ritenzione dei dati a dispositivo spento che oscillano tra i sei mesi e un anno. Un esperimento condotto da un blogger e utente Reddit di nome Vance sta però mettendo seriamente in discussione queste convinzioni radicate, con risultati che meritano un'analisi approfondita.

Il test di Vance, ormai giunto alla sua quinta iterazione nel 2026, ha prodotto fino ad ora un risultato sorprendente: zero casi di corruzione dei dati su un totale di cinque unità analizzate. La metodologia prevede di aggiungere ogni anno un'unità aggiuntiva da verificare per eventuali errori sui bit, riscrivendo completamente le unità che risultano integre. Le chiavette vengono conservate in condizioni definite "standard", ovvero all'interno di una scatola in un armadio, in un ambiente presumibilmente con controllo della temperatura.

Il problema principale sollevato dalla comunità è di natura metodologica: tutte e dieci le unità testate appartengono allo stesso produttore, allo stesso modello e con ogni probabilità allo stesso lotto di produzione. Questo limita significativamente la generalizzabilità dei risultati, poiché le variabili di qualità della NAND flash e del controller interno restano di fatto costanti. La mancanza di test su larga scala e con drive eterogenei rappresenta una lacuna importante nella letteratura tecnica disponibile sull'argomento.

A fare da contraltare arriva il test condotto dall'utente Reddit Carnildo, che ha impiegato tre unità di produttori differenti — una PNY e due Lexar di modelli diversi, acquistate a prezzi molto scontati da Office Depot — in un esperimento della durata di un anno. Le condizioni di conservazione erano deliberatamente variabili: un'unità è rimasta spenta in un sottotetto non climatizzato che ha trascorso buona parte dell'inverno a temperature sotto zero, una seconda è rimasta spenta in una stanza a temperatura controllata, mentre la terza veniva letta periodicamente.

Dopo un anno, tutte e tre le unità mostravano corruzione dei dati: la più danneggiata era quella tenuta al chiuso a temperatura ambiente, mentre la più integra era quella letta periodicamente.

Questo risultato controintuitivo — la chiavetta "attiva" si è comportata meglio di quella conservata in un ambiente controllato — suggerisce che la qualità intrinseca del dispositivo e le condizioni di stoccaggio siano i fattori determinanti, più ancora dell'esposizione a temperature estreme. Le unità di fascia bassa acquistate a prezzi stracciati potrebbero semplicemente utilizzare celle NAND di qualità inferiore, indipendentemente dall'etichetta del produttore.

Sul piano normativo, esiste uno standard di riferimento: il JEDEC JESD47, che impone ai produttori di memoria flash di sottoporre i chip a test prolungati pensati per simulare 10 anni di conservazione a 55°C. Tuttavia, questo standard non è vincolante né applicabile per legge nel contesto dei dispositivi consumer. L'unico meccanismo di controllo reale risiede nei contratti commerciali B2B e nelle qualifiche richieste da settori regolamentati come quello automotive o aeronautico, dove la conformità alle specifiche di ritenzione dati è un requisito esplicito. Per le comuni chiavette USB destinate ai consumatori, in particolare quelle di marchi poco noti, non esiste alcuna verifica obbligatoria.

Le implicazioni pratiche per chi utilizza chiavette USB come supporto di backup o archiviazione sono chiare: privilegiare sempre unità di produttori affermati con buona reputazione qualitativa, conservarle a temperatura ambiente con umidità controllata ed evitare sia le soluzioni economiche no-brand sia gli ambienti termicamente stressanti. La regola del backup multiplo su supporti differenti — principio cardine della gestione responsabile dei dati — rimane valida indipendentemente dai risultati di questi esperimenti preliminari.

Con la diffusione crescente di SSD NVMe e soluzioni di archiviazione in rete (NAS) anche in ambito consumer, il ruolo delle chiavette USB come supporto primario di archiviazione è destinato a ridursi ulteriormente. Ciononostante, comprendere i reali limiti della NAND flash nei dispositivi portatili resta un'informazione preziosa, soprattutto considerando quanti utenti continuano ad affidarsi a questi supporti per documenti importanti.