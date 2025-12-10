-
Pro
- Connettività 5G completa
- Wi-Fi 6E tri-band
- Porta LAN Gigabit
- Connettori TS-9 per antenne esterne
- Ottima autonomia
- Software completo
- Slot microSD fino a 2 TB per condivisione file e funzionalità NAS portatile
-
Contro
- Prezzo elevato
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Il mercato dei router portatili va ben oltre il semplice hotspot tascabile: il TP-Link M8550 si inserisce in questo contesto come una soluzione che combina connettività 5G ad alte prestazioni, Wi-Fi 6E tri-band, una batteria che copre l'intera giornata lavorativa e un touchscreen che semplifica la gestione quotidiana. Ciò che rende questo dispositivo interessante non è solo la velocità dichiarata di 3,4 Gbps in download, ma l'insieme di funzionalità che lo trasformano in un vero router di backup, come la porta Gigabit LAN, i connettori per antenne esterne TS-9, lo slot microSD per la condivisione file e un software di gestione completo. Il prezzo di listino 449,99 euro lo posiziona nel segmento premium del mercato (anche se lo si trova già scontato), ma riflette le ambizioni del prodotto e il pubblico di riferimento.
Recensione in un minuto
Il TP-Link M8550 è un router 5G portatile che punta tutto su prestazioni e versatilità. La connettività cellulare raggiunge 3,4 Gbps teorici in download grazie al supporto completo delle principali bande 5G europee, mentre il Wi-Fi 6E tri-band distribuisce la connessione fino a 32 dispositivi contemporaneamente su tre frequenze diverse. La batteria da 4.680 mAh garantisce una giornata lavorativa completa di utilizzo intensivo, e il touchscreen da 2,4 pollici rende immediata la gestione delle impostazioni più frequenti. La porta LAN Gigabit trasforma il router in un modem di backup all'occorrenza, i connettori TS-9 permettono di collegare antenne esterne per migliorare la ricezione in zone critiche, e lo slot microSD consente di condividere file senza bisogno di cloud o dispositivi aggiuntivi. Il software integra client e server VPN, controllo parentale avanzato e tutte le opzioni di configurazione di un router fisso professionale. Il prezzo è elevato, ma giustificabile per chi necessita di una soluzione affidabile e completa; al contrario, è eccessivo per utilizzi occasionali, o per chi cerca solo un hotspot base.
Com'è fatto
Il TP-Link M8550 misura 135 × 73,7 × 20,5 millimetri e pesa circa 272 grammi. La scocca è costruita con materiali robusti, pensati per resistere all'uso frequente in mobilità, e la finitura trasmette solidità senza eccedere nel peso. Il design è funzionale e privo di fronzoli estetici superflui, con una disposizione delle porte e dei connettori studiata per facilitare l'utilizzo quotidiano.
Sulla parte posteriore e inferiore troviamo una porta LAN da 1 Gbps, decisamente rara nella categoria dei router portatili e che rappresenta uno dei punti di forza principali del M8550. Permette di collegare il router direttamente a uno switch di rete, a dispositivi che richiedono una connessione cablata stabile o a un router più performante, rendendolo di fatto un valido modem di backup per l'intera rete dell'ufficio, o di casa.
Due connettori TS-9 permettono il collegamento di antenne esterne opzionali, una funzionalità preziosa per chi lavora in zone con copertura cellulare scarsa o instabile; la possibilità di posizionare un'antenna esterna fuori dalla finestra, o sul tetto di un veicolo, può fare la differenza tra una connessione inutilizzabile e una sessione di lavoro produttiva.
La porta USB-C è collocata sulla parte inferiore del dispositivo e serve sia per la ricarica rapida che per il trasferimento dati ad alta velocità.
Lo slot per schede microSD supporta memorie fino a 2 TB e trasforma il router in un piccolo NAS portatile. I file salvati sulla scheda possono essere condivisi tra tutti i dispositivi connessi alla rete senza necessità di cloud o applicazioni esterne, una funzionalità utile per chi lavora con materiale multimediale pesante o per chi necessita di condividere documenti in mobilità senza dipendere dalla connessione internet. La gestione dei file avviene direttamente dall'interfaccia web del router ed è sufficientemente intuitiva da non richiedere competenze tecniche avanzate.
Il touchscreen TFT a colori da 2,4 pollici occupa la parte anteriore del dispositivo ed è il punto di accesso più immediato per la gestione delle funzioni quotidiane. La dimensione dello schermo è adeguata per visualizzare informazioni chiare e per interagire con le opzioni principali senza bisogno di accedere all'interfaccia web o all'app mobile. La reattività del touchscreen è buona e l'interfaccia utente è progettata con logica intuitiva, anche se la dimensione ridotta impone necessariamente un compromesso sulla quantità di informazioni visualizzabili contemporaneamente.
La gestione avviene anche tramite l'interfaccia web o l'app Tether di TP-Link. Entrambe offrono accesso completo a tutte le funzionalità del router: è possibile selezionare manualmente la rete (5G, 4G, 3G), un'opzione utile magari in zone dove la copertura 5G è scarsa, gestire la VPN integrata, la condivisione dei file presenti sulla microSD, il controllo parentale, le impostazioni della rete WiFi e tanto altro.
Il comparto connettività cellulare del M8550 è completo e supporta tutte le principali bande 5G, 4G e 3G utilizzate in Europa. Per il 5G, il router supporta le bande N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77 e N78, garantendo compatibilità con tutti i principali operatori europei e con la maggior parte delle reti mondiali. Per il 4G FDD-LTE supporta le bande B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 e B71, mentre per il TDD-LTE supporta B38, B40, B41, B42 e B43. La retrocompatibilità con il 3G è garantita attraverso il supporto HSPA+ e WCDMA sulle bande B1, B5 e B8.
Le velocità teoriche dichiarate sono di 3,4 Gbps in download e 900 Mbps in upload sulla rete 5G, mentre sulla rete 4G LTE il router può raggiungere 1,6 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Si tratta del massimo ottenibile in condizioni ideali di segnale e con la massima larghezza di banda disponibile dall'operatore, situazione che nella pratica si verifica raramente. Tuttavia, anche le prestazioni reali misurate durante i test si sono dimostrate più che soddisfacenti.
Il comparto Wi-Fi è invece basato sullo standard 802.11ax, comunemente noto come Wi-Fi 6, e include il supporto per la banda a 6 GHz che caratterizza il Wi-Fi 6E. La configurazione tri-band offre 688 Mbps sulla frequenza a 2,4 GHz, 2.880 Mbps sulla frequenza a 5 GHz e altri 2.880 Mbps sulla frequenza a 6 GHz, una distribuzione che permette di sfruttare al meglio i diversi dispositivi connessi, assegnando quelli più datati alla banda a 2,4 GHz e riservando la banda a 6 GHz ai dispositivi di ultima generazione compatibili con Wi-Fi 6E.
Esperienza d'uso
Per i test ho inserito una sim 5G che sfrutta la rete business di WindTre, che offre una buona copertura 5G nella mia zona. È la stessa sim che tengo abitualmente nel mio iPad Mini che, SpeedTest alla mano, raggiunge i 258 Mbps in download e i 55 Mbps in upload.
Nelle stesse condizioni, quindi all'aperto ma in un'area urbana, il TP-Link M8550 raggiunge i 346 Mbps in download e i 47 Mbps in upload, risultando circa il 34% più veloce in download rispetto all'iPad. Il test è stato eseguito con un iPhone 16 Pro collegato via WiFi.
La velocità risulta più alta quando ci si collega tramite cavo LAN, attestandosi mediamente intorno ai 500 Mbps in download e ai 50 Mbps in upload.
Il ping si attesta tra i 30 e i 35 millisecondi in buona parte dei test, più alto di quello della mia rete FTTH (che in WiFi è di circa 10 ms), ma comunque adeguato per navigare e guardare streaming senza problemi di buffering o caricamenti lenti; nella quotidianità non noterete differenze legate al ping, che diventeranno più evidenti solamente se vi ritroverete a usare questa connessione per giocare online.
Dove il 5G è assente subentra la rete 4G, anch'essa che offre prestazioni dignitose: siamo nell'intorno dei 100 Mbps in download e circa 30 Mbps in upload, anche in questo caso abbastanza per lavorare, navigare in rete, partecipare a meeting online o guardare degli streaming.
Per testare la stabilità della connessione durante un uso prolungato, ho tenuto il router attivo per 72 ore consecutive, mantenendolo sempre accesso e in carica (la batteria non ha un'autonomia così elevata), con più di un device connesso. Il M8550 non ha dato segni di degradi prestazionali evidenti, non si è surriscaldato e la velocità non è mai calata nei vari speedtest a campione che ho effettuato.
Sono buone anche le prestazioni in gioco, con titoli come League of Legends e Counter Strike 2, con tutti i limiti di una connessione 5G. Il TP-Link M8550 si è comportato bene e ha fornito una connessione stabile, senza fenomeni evidenti di lag spike o packet loss che hanno peggiorato l'esperienza e con un ping di circa 28-30 ms, adeguato per giocare senza grossi problemi.
L'autonomia è sufficiente per coprire una giornata di uso medio, fatto di navigazione web, un po' di streaming e sincronizzazione di foto e documenti. In questo scenario siamo andati oltre le 12 ore prima di doverlo ricaricare, più che sufficienti per coprire un'intera giornata fuori, lavorativa o no che sia.
Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?
Il TP-Link M8550 è un router 5G portatile che si rivolge a un pubblico di professionisti e utenti che necessitano di prestazioni elevate, affidabilità e versatilità in mobilità. Tra i punti di forza ci sono la connettività 5G completa, il Wi-Fi 6E tri-band, la batteria da 4.680 mAh che assicura un'ottima autonomia, il touchscreen da 2,4 pollici che semplifica la gestione quotidiana e la porta LAN Gigabit, caratteristica rara in questa categoria di prodotti
Vantaggi che rendono il M8550 in una soluzione utilizzabile come modem di backup, così come i connettori TS-9 per antenne esterne che risolvono i problemi di ricezione in zone con copertura cellulare scarsa, una funzionalità preziosa per chi opera in location remote. Lo slot microSD e le funzionalità di file sharing aggiungono ulteriore valore per chi necessita di condividere dati senza dipendere dal cloud.
Il software di gestione è completo e offre funzionalità avanzate come VPN integrata, controllo parentale, Port Forwarding e configurazioni NAT, portando nel mondo dei router portatili capacità tipiche dei modelli casalinghi. Le prestazioni reali confermano buone velocità e latenza ridotta, oltre a una buona stabilità anche dopo diversi giorni d'uso continuativo.
Tra i punti deboli c'è senza dubbio il prezzo di listino 449,99 euro, elevato e che posiziona il M8550 nel segmento premium del mercato. Si tratta di una scelta giustificabile, ma che lo rende poco consigliabile a chi ne fa un uso occasionale, o a chi cerca un hotspot con funzioni base.
Il TP-Link M8550 è consigliabile a professionisti e utenti che cercano soluzioni di backup di rete robuste, tecnici IT che operano in mobilità, creatori di contenuti che producono materiale da remoto, viaggiatori che lavorano ovunque e non possono dipendere da Wi-Fi pubblico e persone che vivono o lavorano in zone con copertura cellulare problematica e necessitano di antenne esterne.