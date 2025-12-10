Il TP-Link M8550 è un router 5G portatile di fascia alta che si distingue per versatilità e prestazioni. La combinazione di connettività 5G fino a 3,4 Gbps, Wi-Fi 6E tri-band, porta LAN Gigabit e connettori per antenne esterne lo rende ideale per professionisti, tecnici IT e creatori di contenuti che necessitano di una rete mobile affidabile. La batteria da 4.680 mAh garantisce un'intera giornata lavorativa con utilizzo moderato, mentre il touchscreen da 2,4 pollici semplifica la gestione quotidiana. Il software completo include VPN integrata, controllo parentale e funzioni avanzate di rete. Il prezzo di 449,99 euro è elevato e per quanto giustificato dalla dotazione hardware e dalle funzionalità offerte, lo rende poco adatto a chi cerca una soluzione base o per usi occasionali.

Il mercato dei router portatili va ben oltre il semplice hotspot tascabile: il TP-Link M8550 si inserisce in questo contesto come una soluzione che combina connettività 5G ad alte prestazioni, Wi-Fi 6E tri-band, una batteria che copre l'intera giornata lavorativa e un touchscreen che semplifica la gestione quotidiana. Ciò che rende questo dispositivo interessante non è solo la velocità dichiarata di 3,4 Gbps in download, ma l'insieme di funzionalità che lo trasformano in un vero router di backup, come la porta Gigabit LAN, i connettori per antenne esterne TS-9, lo slot microSD per la condivisione file e un software di gestione completo. Il prezzo di listino 449,99 euro lo posiziona nel segmento premium del mercato (anche se lo si trova già scontato), ma riflette le ambizioni del prodotto e il pubblico di riferimento.

Recensione in un minuto

Il TP-Link M8550 è un router 5G portatile che punta tutto su prestazioni e versatilità. La connettività cellulare raggiunge 3,4 Gbps teorici in download grazie al supporto completo delle principali bande 5G europee, mentre il Wi-Fi 6E tri-band distribuisce la connessione fino a 32 dispositivi contemporaneamente su tre frequenze diverse. La batteria da 4.680 mAh garantisce una giornata lavorativa completa di utilizzo intensivo, e il touchscreen da 2,4 pollici rende immediata la gestione delle impostazioni più frequenti. La porta LAN Gigabit trasforma il router in un modem di backup all'occorrenza, i connettori TS-9 permettono di collegare antenne esterne per migliorare la ricezione in zone critiche, e lo slot microSD consente di condividere file senza bisogno di cloud o dispositivi aggiuntivi. Il software integra client e server VPN, controllo parentale avanzato e tutte le opzioni di configurazione di un router fisso professionale. Il prezzo è elevato, ma giustificabile per chi necessita di una soluzione affidabile e completa; al contrario, è eccessivo per utilizzi occasionali, o per chi cerca solo un hotspot base.

Com'è fatto

Il TP-Link M8550 misura 135 × 73,7 × 20,5 millimetri e pesa circa 272 grammi. La scocca è costruita con materiali robusti, pensati per resistere all'uso frequente in mobilità, e la finitura trasmette solidità senza eccedere nel peso. Il design è funzionale e privo di fronzoli estetici superflui, con una disposizione delle porte e dei connettori studiata per facilitare l'utilizzo quotidiano.

Sulla parte posteriore e inferiore troviamo una porta LAN da 1 Gbps, decisamente rara nella categoria dei router portatili e che rappresenta uno dei punti di forza principali del M8550. Permette di collegare il router direttamente a uno switch di rete, a dispositivi che richiedono una connessione cablata stabile o a un router più performante, rendendolo di fatto un valido modem di backup per l'intera rete dell'ufficio, o di casa.

Due connettori TS-9 permettono il collegamento di antenne esterne opzionali, una funzionalità preziosa per chi lavora in zone con copertura cellulare scarsa o instabile; la possibilità di posizionare un'antenna esterna fuori dalla finestra, o sul tetto di un veicolo, può fare la differenza tra una connessione inutilizzabile e una sessione di lavoro produttiva.

La porta USB-C è collocata sulla parte inferiore del dispositivo e serve sia per la ricarica rapida che per il trasferimento dati ad alta velocità.

Lo slot per schede microSD supporta memorie fino a 2 TB e trasforma il router in un piccolo NAS portatile. I file salvati sulla scheda possono essere condivisi tra tutti i dispositivi connessi alla rete senza necessità di cloud o applicazioni esterne, una funzionalità utile per chi lavora con materiale multimediale pesante o per chi necessita di condividere documenti in mobilità senza dipendere dalla connessione internet. La gestione dei file avviene direttamente dall'interfaccia web del router ed è sufficientemente intuitiva da non richiedere competenze tecniche avanzate.

Il touchscreen TFT a colori da 2,4 pollici occupa la parte anteriore del dispositivo ed è il punto di accesso più immediato per la gestione delle funzioni quotidiane. La dimensione dello schermo è adeguata per visualizzare informazioni chiare e per interagire con le opzioni principali senza bisogno di accedere all'interfaccia web o all'app mobile. La reattività del touchscreen è buona e l'interfaccia utente è progettata con logica intuitiva, anche se la dimensione ridotta impone necessariamente un compromesso sulla quantità di informazioni visualizzabili contemporaneamente.

La gestione avviene anche tramite l'interfaccia web o l'app Tether di TP-Link. Entrambe offrono accesso completo a tutte le funzionalità del router: è possibile selezionare manualmente la rete (5G, 4G, 3G), un'opzione utile magari in zone dove la copertura 5G è scarsa, gestire la VPN integrata, la condivisione dei file presenti sulla microSD, il controllo parentale, le impostazioni della rete WiFi e tanto altro.

Il comparto connettività cellulare del M8550 è completo e supporta tutte le principali bande 5G, 4G e 3G utilizzate in Europa. Per il 5G, il router supporta le bande N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77 e N78, garantendo compatibilità con tutti i principali operatori europei e con la maggior parte delle reti mondiali. Per il 4G FDD-LTE supporta le bande B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 e B71, mentre per il TDD-LTE supporta B38, B40, B41, B42 e B43. La retrocompatibilità con il 3G è garantita attraverso il supporto HSPA+ e WCDMA sulle bande B1, B5 e B8.

Le velocità teoriche dichiarate sono di 3,4 Gbps in download e 900 Mbps in upload sulla rete 5G, mentre sulla rete 4G LTE il router può raggiungere 1,6 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Si tratta del massimo ottenibile in condizioni ideali di segnale e con la massima larghezza di banda disponibile dall'operatore, situazione che nella pratica si verifica raramente. Tuttavia, anche le prestazioni reali misurate durante i test si sono dimostrate più che soddisfacenti.

Il comparto Wi-Fi è invece basato sullo standard 802.11ax, comunemente noto come Wi-Fi 6, e include il supporto per la banda a 6 GHz che caratterizza il Wi-Fi 6E. La configurazione tri-band offre 688 Mbps sulla frequenza a 2,4 GHz, 2.880 Mbps sulla frequenza a 5 GHz e altri 2.880 Mbps sulla frequenza a 6 GHz, una distribuzione che permette di sfruttare al meglio i diversi dispositivi connessi, assegnando quelli più datati alla banda a 2,4 GHz e riservando la banda a 6 GHz ai dispositivi di ultima generazione compatibili con Wi-Fi 6E.

Esperienza d'uso

Per i test ho inserito una sim 5G che sfrutta la rete business di WindTre, che offre una buona copertura 5G nella mia zona. È la stessa sim che tengo abitualmente nel mio iPad Mini che, SpeedTest alla mano, raggiunge i 258 Mbps in download e i 55 Mbps in upload.

Nelle stesse condizioni, quindi all'aperto ma in un'area urbana, il TP-Link M8550 raggiunge i 346 Mbps in download e i 47 Mbps in upload, risultando circa il 34% più veloce in download rispetto all'iPad. Il test è stato eseguito con un iPhone 16 Pro collegato via WiFi.

La velocità risulta più alta quando ci si collega tramite cavo LAN, attestandosi mediamente intorno ai 500 Mbps in download e ai 50 Mbps in upload.

Il ping si attesta tra i 30 e i 35 millisecondi in buona parte dei test, più alto di quello della mia rete FTTH (che in WiFi è di circa 10 ms), ma comunque adeguato per navigare e guardare streaming senza problemi di buffering o caricamenti lenti; nella quotidianità non noterete differenze legate al ping, che diventeranno più evidenti solamente se vi ritroverete a usare questa connessione per giocare online.

Dove il 5G è assente subentra la rete 4G, anch'essa che offre prestazioni dignitose: siamo nell'intorno dei 100 Mbps in download e circa 30 Mbps in upload, anche in questo caso abbastanza per lavorare, navigare in rete, partecipare a meeting online o guardare degli streaming.

Per testare la stabilità della connessione durante un uso prolungato, ho tenuto il router attivo per 72 ore consecutive, mantenendolo sempre accesso e in carica (la batteria non ha un'autonomia così elevata), con più di un device connesso. Il M8550 non ha dato segni di degradi prestazionali evidenti, non si è surriscaldato e la velocità non è mai calata nei vari speedtest a campione che ho effettuato.

Sono buone anche le prestazioni in gioco, con titoli come League of Legends e Counter Strike 2, con tutti i limiti di una connessione 5G. Il TP-Link M8550 si è comportato bene e ha fornito una connessione stabile, senza fenomeni evidenti di lag spike o packet loss che hanno peggiorato l'esperienza e con un ping di circa 28-30 ms, adeguato per giocare senza grossi problemi.

L'autonomia è sufficiente per coprire una giornata di uso medio, fatto di navigazione web, un po' di streaming e sincronizzazione di foto e documenti. In questo scenario siamo andati oltre le 12 ore prima di doverlo ricaricare, più che sufficienti per coprire un'intera giornata fuori, lavorativa o no che sia.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link M8550 è un router 5G portatile che si rivolge a un pubblico di professionisti e utenti che necessitano di prestazioni elevate, affidabilità e versatilità in mobilità. Tra i punti di forza ci sono la connettività 5G completa, il Wi-Fi 6E tri-band, la batteria da 4.680 mAh che assicura un'ottima autonomia, il touchscreen da 2,4 pollici che semplifica la gestione quotidiana e la porta LAN Gigabit, caratteristica rara in questa categoria di prodotti

Vantaggi che rendono il M8550 in una soluzione utilizzabile come modem di backup, così come i connettori TS-9 per antenne esterne che risolvono i problemi di ricezione in zone con copertura cellulare scarsa, una funzionalità preziosa per chi opera in location remote. Lo slot microSD e le funzionalità di file sharing aggiungono ulteriore valore per chi necessita di condividere dati senza dipendere dal cloud.

Il software di gestione è completo e offre funzionalità avanzate come VPN integrata, controllo parentale, Port Forwarding e configurazioni NAT, portando nel mondo dei router portatili capacità tipiche dei modelli casalinghi. Le prestazioni reali confermano buone velocità e latenza ridotta, oltre a una buona stabilità anche dopo diversi giorni d'uso continuativo.

Tra i punti deboli c'è senza dubbio il prezzo di listino 449,99 euro, elevato e che posiziona il M8550 nel segmento premium del mercato. Si tratta di una scelta giustificabile, ma che lo rende poco consigliabile a chi ne fa un uso occasionale, o a chi cerca un hotspot con funzioni base.

Il TP-Link M8550 è consigliabile a professionisti e utenti che cercano soluzioni di backup di rete robuste, tecnici IT che operano in mobilità, creatori di contenuti che producono materiale da remoto, viaggiatori che lavorano ovunque e non possono dipendere da Wi-Fi pubblico e persone che vivono o lavorano in zone con copertura cellulare problematica e necessitano di antenne esterne.