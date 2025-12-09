Siamo sempre più vicini al lancio dei nuovi processori Intel Panther Lake, ma i primi benchmark trapelati online della GPU integrata Arc B370, sollevano dubbi sulle reali capacità della soluzione grafica Xe3. Secondo i dati pubblicati dal noto leaker momomo_us, la B370 montata sul processore Core Ultra 5 338H non riesce a superare le prestazioni delle soluzioni integrate della precedente generazione Lunar Lake in Furmark 2, collocandosi addirittura al di sotto la Arc 140V in termini di punteggio grezzo.

I numeri raccolti dal database del benchmark posizionano la Arc B370 a 2.383 punti, operando con un clock massimo di 2.300 MHz e un consumo fino a 36 watt. Per contestualizzare il risultato, la Arc 140V basata su architettura Xe2 raggiunge 2.736 punti, risultando quindi più veloce del 14%, mentre la Arc 140T si attesta a 2.398 punti, praticamente alla pari con la nuova soluzione Xe3. Il confronto diventa ancora meno favorevole per la B370 se si considerano i consumi: le GPU integrate di Lunar Lake operano tra i 10 e i 12 watt in meno, offrendo un'efficienza energetica superiore.

La situazione trova una spiegazione tecnica precisa nelle scelte architetturali di Intel. Contrariamente alle aspettative iniziali, la società di Santa Clara ha confermato quest'anno che la famiglia Celestial (serie Arc C) con grafica Xe3 non introdurrà un'architettura completamente rinnovata, ma si baserà ancora sulla struttura Battlemage delle GPU discrete Arc B-series. Intel ha dichiarato che il salto qualitativo significativo in termini di prestazioni ed efficienza arriverà soltanto con l'architettura Xe3P, posticipando di fatto l'innovazione sostanziale alla generazione successiva.

La Arc B370 è più lenta e meno efficiente della Arc 140V in Furmark 2

È importante sottolineare che questi risultati provengono da benchmark pre-lancio e potrebbero non riflettere le prestazioni finali del prodotto commerciale. Tuttavia, la coerenza con i dati emersi precedentemente su Geekbench, dove la B370 mostrava prestazioni analoghe alla 140T, suggerisce che queste cifre potrebbero essere rappresentative delle capacità reali del chip. I test confermano quindi un trend preoccupante: l'assenza di miglioramenti generazionali significativi nella grafica integrata di Panther Lake rispetto a Lunar Lake.

Panther Lake è previsto per il lancio nel gennaio 2026 e rappresenta per Intel un'architettura cruciale che combinerà il processo produttivo 18A, i core ad alte prestazioni Cougar Cove (P-core) e i core ad alta efficienza Darkmount (E-core). La strategia dichiarata prevede che questa piattaforma funzioni come soluzione universale per il mobile, unendo l'efficienza energetica di Lunar Lake con le prestazioni di Arrow Lake. Le aspettative del mercato sono elevate, considerando che Intel deve colmare il divario con i competitor nel segmento dei processori mobile.

La Arc B370 dovrebbe essere una delle diverse varianti di GPU integrate disponibili nell'ecosistema Panther Lake, con il Core Ultra 5 338H che rappresenta il primo processore confermato a montare questa soluzione grafica. Resta da vedere se Intel riuscirà a ottimizzare driver e firmware prima del lancio commerciale per migliorare le prestazioni, oppure se la B370 rimarrà sostanzialmente allineata alle capacità della generazione Lunar Lake, spostando l'attenzione verso altri aspetti come l'efficienza complessiva del sistema e le capacità di elaborazione della CPU. Il 2026 si preannuncia come un anno decisivo per Intel nel segmento mobile, con Panther Lake chiamato a dimostrare la validità del ritorno ai processi produttivi interni e alla roadmap di rilancio tecnologico dell'azienda.