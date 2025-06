La Transcend DrivePro 20B è il compagno perfetto per le vostre avventure

Transcend Information Inc. (Transcend®), azienda leader per prodotti multimediali e di archiviazione digitale, ha recentemente lanciato la telecamera DrivePro 20B POV per registrazioni all'aperto e in mobilità. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua portabilità, DrivePro 20B può essere facilmente agganciata a caschi, giubbotti o zaini, e include una serie di utili funzioni come la registrazione ad alta risoluzione, la registrazione di emergenza, la connettività Wi-Fi e la certificazione rugged IP68, che la rendono la migliore, nonché la più sicura compagna di viaggio.

Sensore di immagine STARVIS™ per registrazioni ad alta risoluzione

L'obiettivo grandangolare da 140° di DrivePro 20B è realizzato con un sensore di immagine STARVIS™ e con la tecnologia Wide Dynamic Range (WDR), per catturare immagini ad alta risoluzione con colori sgargianti e ricchi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al supporto alla registrazione Full HD 1080P a 60 fps, la telecamera cattura ogni dettaglio importante, comprese le targhe dei veicoli.

Certificazione IP68, rugged e resistenza

DrivePro 20B è progettata con un involucro in alluminio per resistere alle condizioni climatiche avverse, rendendola ideale per le registrazioni all'aperto. Ha una certificazione IP68 per offrire una protezione completa contro polvere e acqua, oltre a soddisfare i rigorosi standard militari statunitensi di resistenza agli urti. La telecamera è dotata di una batteria ai polimeri di litio ad alta capacità, che consente fino a 4 ore di registrazione con una singola carica, con l'aggiunta di una modalità di risparmio energetico. Utilizza la tecnologia di cancellazione del rumore per ridurre il rumore del vento e migliorare la qualità della registrazione audio quando si è in movimento. La modalità di registrazione di emergenza impedisce la sovrascrittura di file cruciali quando viene rilevata una collisione.

Connettività Wi-Fi e app esclusiva

DrivePro 20B è dotata di connettività Wi-Fi che funziona con l'esclusiva DrivePro App per fornire la riproduzione e il download dei filmati in tempo reale sui dispositivi mobili. In questo modo è possibile accedere facilmente alle prove video per segnalare gli incidenti alle forze dell'ordine e alle compagnie assicurative senza dover estrarre la scheda di memoria.

Include supporto a tracolla, scheda di memoria e cavo

L'acquisto di DrivePro 20B include un supporto a tracolla appositamente progettato, una scheda di memoria microSD da 64 GB e un cavo da micro USB a USB tipo A, per cui non è necessario acquistare accessori separati ed è possibile utilizzarla sin da subito.

Software esclusivo Transcend: DrivePro Toolbox

Con l'esclusivo software DrivePro Toolbox di Transcend, gli utenti di PC Windows e Mac possono catturare istantanee durante la riproduzione dei video e visualizzare dettagli vitali come la data e l'ora. Gli utenti possono anche selezionare un video, modificarlo e salvarlo come nuova clip su un altro dispositivo, assicurando che i momenti importanti siano conservati per un uso successivo.

DrivePro 20B è coperta da una garanzia di due anni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito web di Transcend.