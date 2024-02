TunnelBear scontata del 58%: sicurezza online a prezzo ridotto!

Pur essendo vero che, nella maggior parte dei casi, le VPN si dimostrano software piuttosto intuitivi, se ciò che si ricerca è la semplicità d'uso al suo apice, TunnelBear si distingue come una scelta preminente. Questo aspetto si fa ancor più evidente considerando l'attuale promozione che taglia i prezzi del 58%. Sfruttando questo sconto, gli utenti possono accedere a un vantaggio economico notevole, con il piano biennale che si riduce a soli 4,17 dollari al mese, risultando così più conveniente persino del piano annuale.

Vedi offerta su TunnelBear

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

TunnelBear è adatta per chi cerca una VPN facile da usare, con un'interfaccia utente amichevole e un approccio semplificato alla privacy online. Questo significa che il target ideale è per chi è nuovo al mondo delle VPN e cerca un software che non richieda conoscenze tecniche avanzate per la configurazione o l'uso. Un'applicazione che potremmo definire "installa e dimentica", che funziona bene senza bisogno di molte personalizzazioni o regolazioni.

Con la promozione attuale, la VPN di TunnelBear è ottima anche per chi cerca un servizio premium affidabile a un prezzo conveniente, specialmente se l'idea è quella di usare la VPN per un lungo periodo di tempo. A tal riguardo, vi ricordiamo che l'offerta del momento tiene conto del piano biennale di 24 mesi.

Nonostante la sua semplicità d'uso, TunnelBear non scende a compromessi in termini di sicurezza. Al contrario, propone soluzioni avanzate di protezione, includendo una crittografia ai massimi livelli militari, difese contro le fughe di dati DNS/I e un meccanismo di disconnessione automatica (Kill Switch). Quest'ultimo garantisce la salvaguardia delle informazioni personali dell'utente, anche in presenza di interruzioni inaspettate della connessione. Pertanto, TunnelBear rappresenta un servizio affidabile per quegli utenti che, pur esigendo semplicità, non intendono rinunciare a una difesa efficace dei propri dati.

Vedi offerta su TunnelBear