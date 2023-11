Un alimentatore da 1100W passivo, ecco la nuova idea di Cooler Master

Gli alimentatori passivi non sono certo una novità, ma quello su cui Cooler Master è al lavoro potrebbe fare felici gli appassionati che vogliono un PC top di gamma il più silenzioso possibile. Cowcotland ha potuto vedere in anteprima il nuovo alimentatore passivo da 1100W dell’azienda, osservandone l’esterno e, soprattutto, l’interno, ricco di novità che permettono di dissipare il calore prodotto senza l’ausilio di una ventola.

Attualmente, l’alimentatore passivo più potente sul mercato è il Seasonic Prime Fanless TX-700 da 700 watt; nel corso del Computex 2023, durante la nostra visita all’headquarter di Cooler Master ci erano stati mostrati nuovi alimentatori passivi della gamma X-Silent capaci di raggiungere gli 800 watt, ma questo modello da 1100W è una novità assoluta.

Cowcotland

Com’è possibile vedere dall’immagine, il dissipatore presente occupa l’intero retro dell’alimentatore ed è “assolutamente enorme”, per usare le stesse parole dei ragazzi di Cowcotland. Nell’imponente blocco di alluminio è incastonato, al centro, un blocco di rame con quattro heatpipe, probabilmente da 8 o 10 mm di diametro.

Cooler Master ha anche altre soluzioni della gamma X-Silent che arrivano fino a 1300 watt, ma sono semi-passive, quindi quando viene richiesta molta potenza la ventola entra in azione. Una soluzione fanless con questo wattaggio è decisamente interessante, tuttavia non possiamo fare a meno di pensare al prezzo che potrebbe avere ed esserne spaventati: se pensiamo che il Seasonic citato prima costa circa 290 euro e il SilverStone NightJar da 700W supera i 300 euro, è probabile che il Cooler Master X-Silent da 1100W avrà un prezzo decisamente per pochi.