Un linguaggio di programmazione vecchio di 60 anni muove il mondo, ed è un problema

Il COBOL, un linguaggio di programmazione con oltre 60 anni di storia, persiste nel panorama IT nonostante la presenza di linguaggi più moderni. Questo linguaggio, noto come Common Business Oriented Language, continua a dominare l'ecosistema IT, specialmente nell'utilizzo dei computer mainframe.

Statistiche indicano che il COBOL supporta oltre il 70% dei sistemi aziendali delle Fortune 500 e tocca fino all'85% di tutte le transazioni commerciali. I mainframe, che comunemente utilizzano il COBOL, sono diffusi nelle grandi imprese, soprattutto in settori che richiedono robuste capacità di elaborazione dati, diventando un elemento cruciale nell'economia mondiale.

Tuttavia, sorgono problemi critici legati alla persistenza del COBOL. Una significativa carenza di lavoratori IT competenti in COBOL è emersa durante la pandemia, quando i governi statali hanno faticato a trovare tecnici esperti per affrontare l'aumento delle richieste nei sistemi di disoccupazione basati su COBOL.

Oltre a ciò, la vecchiaia dei mainframe, e la conseguente difficoltà nell'aggiornarli per supportare attività moderne, come il mobile, rappresentano un rischio operativo significativo.

Sebbene il COBOL persista grazie alla resilienza e sicurezza dei mainframe, oltre a rappresentare un significativo investimento per le aziende, è evidente la necessità di trovare alternative. La transizione verso linguaggi più moderni come Java o C# è ostacolata da diverse sfide, compresa la mancanza di personale formato su questi linguaggi.

Una possibile soluzione è stata proposta da IBM, che ha presentato uno strumento di intelligenza artificiale generativa per facilitare la traduzione rapida del COBOL in Java. Tuttavia, anche questa soluzione presenta numerose sfide, richiedendo comunque l'intervento di sviluppatori, il cui numero formato su COBOL è in costante diminuzione.

In sintesi, le aziende consapevoli dei costi stanno valutando con attenzione l'adozione dell'IA generativa, ma rimane un approccio ancora in fase iniziale. Nel frattempo, il COBOL persiste nel panorama IT, beneficiando della sua lunga presenza nonostante la ricerca di alternative più moderne.