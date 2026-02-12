Avatar di Ospite PvP_Blade #995 0
ma alla fine chi ci perde di più con tutte ste limitazioni?
Ci sono due cose che proprio non capisco.
La prima è come sia possibile che in USA non hanno ancora capito che qualsiasi cosa blocchi alla Cina porta la Cina a svilupparsela in casa e di conseguenza a perdere il mercato di quei prodotti.
Certo si guadagna qualche hanno di superiorità tecnologica ma a un costo molto alto.

Secondo, come sia possibile che gli USA possano imporre divieti a due multinazionali non statunitensi e riallacciandosi al primo punto con la conseguente perdita di mercato.

Cioè oggi ASML, una società olandese è leader mondiale, praticamente monopolista, per i macchinari a litografia più avanzata.
Con queste imposizioni non solo perderà vendite nell'immediato, ma si troverà un competitor per altro sovvenzionato dal governo cinese nel giro di pochi anni.
Ma tanto agli USA che gli frega? Ci perde una multinazionale olandese e una giapponese mica una loro.
AMSL che è olandese e Tokyo Electron che è giapponese.
Insomma gli USA bravi a fare i duri col cul0 degli altri.
Insomma gli USA bravi a fare i duri col cul0 degli altri.
E' nella loro natura.

P.S.
Così come fare gli zerbini è nella natura di chi subisce, anche se su altri versanti.
Credo che dovresti averlo capito come è possibile...



Chiediti chissà come mai hanno congelato i conti correnti ai funzionari/giudici del UN che stavano citando j3wsrahell per crimini di guerra...
"Tra questi strumenti figurano i sistemi litografici avanzati di ASML e le sofisticate apparecchiature per etching e deposizione prodotte da Tokyo Electron, due colossi che detengono posizioni quasi monopolistiche nei rispettivi segmenti di mercato" Dove ASML è olandese, e Tokyo Electron è giapponese... nessuna delle due è statunitense.
