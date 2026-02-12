Ci sono due cose che proprio non capisco.

La prima è come sia possibile che in USA non hanno ancora capito che qualsiasi cosa blocchi alla Cina porta la Cina a svilupparsela in casa e di conseguenza a perdere il mercato di quei prodotti.

Certo si guadagna qualche hanno di superiorità tecnologica ma a un costo molto alto.



Secondo, come sia possibile che gli USA possano imporre divieti a due multinazionali non statunitensi e riallacciandosi al primo punto con la conseguente perdita di mercato.



Cioè oggi ASML, una società olandese è leader mondiale, praticamente monopolista, per i macchinari a litografia più avanzata.

Con queste imposizioni non solo perderà vendite nell'immediato, ma si troverà un competitor per altro sovvenzionato dal governo cinese nel giro di pochi anni.

Ma tanto agli USA che gli frega? Ci perde una multinazionale olandese e una giapponese mica una loro.

