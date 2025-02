Volete una sedia ergonomica con massaggio? Ecco Cooler Master Hybrid M

Cooler Master vuole ridefinire il concetto di comfort per chi trascorre lunghe ore davanti al computer. Non più una semplice sedia, ma un vero e proprio alleato per il benessere di gamer, creativi e professionisti che combina tecnologia di massaggio avanzata, alimentazione senza fili e un design ergonomico premium. La Hybrid M rappresenta un salto di qualità in un settore dove l'innovazione si era finora limitata a materiali e regolazioni, senza affrontare il vero problema: la fatica muscolare e mentale di chi resta seduto per ore.

Quanto incide sulla tua performance la qualità della seduta? Secondo Cooler Master, molto più di quanto pensiamo. La fatica muscolare, la postura che si deteriora con il passare delle ore e la tensione che si accumula nella zona lombare non sono solo fastidi passeggeri, ma veri e propri ostacoli alla produttività e alle prestazioni, sia lavorative che ludiche.

Il CEO di Cooler Master, Jimmy Sha, ha spiegato la filosofia dietro questa innovazione: "Abbiamo identificato un'opportunità importante per fare di più per i nostri clienti. Gamer, creator e appassionati sono multitasker che bilanciano quotidianamente lavoro, gioco e creatività. Perché non offrire loro una sedia che sia multitasking allo stesso modo?" La risposta è la Hybrid M, pensata per chi non può permettersi di interrompere la propria attività per prendersi cura del proprio corpo, ma ha comunque bisogno di farlo.

Ciò che distingue questa sedia dalla concorrenza è il suo sistema di massaggio integrato, progettato per intervenire sui gruppi muscolari chiave con testine di massaggio silenziose e ingegnerizzate con precisione. Un dettaglio non trascurabile per chi lavora in open space o registra contenuti audio durante le sessioni di gioco o lavoro e non vuole essere disturbato dal rumore del sistema di massaggio.

Il sistema è completamente personalizzabile e, quando non in uso, si ritrae interamente, preservando l'estetica elegante e professionale della sedia.

Libertà di movimento senza compromessi

Chi ha mai dovuto fare i conti con cavi che si aggrovigliano sotto la scrivania sa quanto sia frustrante dover limitare i propri movimenti. La Hybrid M affronta questo problema con una batteria ricaricabile da 14.400 mAh che garantisce fino a un'ora di massaggio continuo per carica. La ricarica rapida permette di ricaricare completamente la sedia in meno di un'ora.

L'applicazione dedicata consente inoltre di creare e personalizzare programmi di massaggio su misura in base alle proprie esigenze specifiche. Che si tratti di impostare una routine energizzante per iniziare la giornata o una sessione rilassante prima di andare a dormire, l'app garantisce che ogni utilizzo sia personalizzato e ottimizzato per il massimo comfort.

Costruita per durare, progettata per il lusso

La Hybrid M non fa compromessi sui materiali. Braccioli ergonomici 3D, poggiatesta integrato e supporto lombare magnetico offrono comfort ottimale e regolabilità completa. Lo schienale in rete MuscleFlex e la base del sedile in PU perforato migliorano la traspirabilità, garantendo un comfort duraturo anche nelle calde estati mediterranee.

L'imbottitura in schiuma modellata a freddo si adatta alla forma del corpo dell'utente, offrendo un supporto ergonomico personalizzato. Una struttura in acciaio rinforzato e una base in alluminio garantiscono integrità strutturale duratura, progettata per resistere ad anni di utilizzo intensivo.

La Cooler Master Hybrid M è disponibile ora presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di 899,99 euro. Un investimento significativo, paragonabile a quello di un buon materasso, ma con la stessa logica di fondo: investire nella qualità del tempo che trascorriamo seduti è investire nella nostra salute e produttività a lungo termine.