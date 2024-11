VPN: quanto sono davvero sicure?

In un nuovo video che trovate in cima all'articolo e sul canale Ferry abbiamo affrontato l'argomento della sicurezza delle VPN, analizzando i limiti e le potenzialità di questi servizi per la protezione della privacy online.

In particolare, esaminiamo le promesse fatte dai provider di VPN in termini di tutela della privacy e protezione dai pericoli online, cercando di capire quanto siano effettivamente mantenute nella pratica.

Il funzionamento di base di una VPN prevede, infatti, la cifratura dei dati dell'utente e il rimbalzo della connessione attraverso server intermedi prima di raggiungere la destinazione finale. Questo dovrebbe impedire il tracciamento delle attività online e proteggere i dati sensibili da intercettazioni.

Tuttavia, ci sono alcuni limiti da considerare:

La protezione riguarda solo una parte del percorso dei dati, non l'intero tragitto fino alla destinazione finale

Rimane un certo grado di fiducia necessario nei confronti del provider della VPN

Non si può avere la certezza assoluta che la cifratura sia implementata correttamente

Permangono rischi di attacchi "man-in-the-middle" su tratte non protette

Ovviamente è importante scegliere provider affidabili, preferibilmente a pagamento anziché gratuiti, e verificare la presenza di certificazioni e audit indipendenti sui loro servizi. Per saperne di più e scoprire nel dettaglio tutto ciò che dovete sapere veramente sulle VPN, vi invitiamo ancora una volta a guardare il video su YouTube!