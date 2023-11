Windows 10 Pro: lo paghi solo 12,71€ con questo sconto ASSURDO!

Se siete in cerca di una licenza Windows ma esitate a scegliere l'ultima versione, Windows 11, a causa delle frequenti notizie di problemi che la riguardano, come ad esempio il rallentamento degli SSD fino al 45%, vi proponiamo un'alternativa vantaggiosa. Con il codice sconto esclusivo "TOM35", potrete beneficiare di un ulteriore risparmio sul prezzo già vantaggioso di Windows 10 Pro offerto da VIPkeysale.

Normalmente, la licenza originale di Windows 10 Pro costa oltre 100,00€, ma grazie all'offerta di VIPkeysale il prezzo è stato ridotto a soli 19,55€. E con l'aggiunta del codice sconto "TOM35", il costo finale scende ulteriormente a soli 12,71€. Questa offerta speciale sarà valida fino al 15 novembre, quindi se avete bisogno di attivare Windows su un PC, questa è un'opportunità che non dovreste perdere.

Licenza Windows 10 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La licenza Windows 10 Pro sarà adatta a chi vuole avere il massimo delle funzionalità e delle prestazioni offerte dal sistema operativo di Microsoft, senza dover affrontare i problemi e le incertezze legati all'ultima versione Windows 11. Non a caso, moltissimi utenti preferiscono ancora oggi rimanere con Windows 10, come si evince dal fatto che attualmente quasi il 70% dei PC esistenti utilizza la versione Windows 10. Tra l'altro, coloro che desiderano l'aspetto grafico di Windows 11, possono facilmente ottenere un risultato simile grazie a numerosi programmi che permettono di modificare l'interfaccia con un semplice click, e fare in modo che, ad esempio, le icone della barra delle applicazioni siano al centro.

Nel dettaglio, la licenza Windows 10 Pro si rivelerà ideale ancor di più per gli utenti professionali e le aziende che necessitano di caratteristiche avanzate, quali la crittografia dei dati, la gestione remota, la possibilità di creare macchine virtuali e molto altro. Inoltre, se il vostro hardware non soddisfa i requisiti richiesti per l'installazione di Windows 11, che sono aumentati considerevolmente proprio con l'ultimo sistema operativo, oppure se preferite una versione di Windows più consolidata e stabile, la licenza Windows 10 Pro costituirà per voi una scelta eccellente.

In conclusione, questo è il momento ideale per acquistare una copia di Windows 10 Pro, poiché potrete beneficiare di ulteriori risparmi grazie al coupon disponibile. L'offerta promozionale di VIPkeysale è già vantaggiosa di per sé, ma perché non cogliere l'opportunità di ridurre il prezzo di un ulteriore 35%?

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata al software, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che non possiamo sapere quanti seriali sono rimasti disponibili.

