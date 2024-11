Windows 10: un anno di aggiornamenti di sicurezza a 30$

Microsoft ha annunciato un programma di Extended Security Updates (ESU) per Windows 10 (che è ancora disponibile su Amazon), in vista della futura fine del supporto il prossimo 14 ottobre 2025. Gli utenti privati potranno acquistare un'estensione di un anno per 30 dollari, ricevendo aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug e supporto tecnico oltre la data ufficiale di fine supporto.

Questa è la prima volta che Microsoft offre un programma ESU destinato all'uso personale, finora disponibile solo per le aziende. L'iscrizione al programma inizierà il prossimo anno, avvicinandosi alla data di fine supporto.

Con questa serie di manovre, Microsoft vuole spingere gli utenti a passare a Windows 11.

Gli utenti business, invece, possono acquistare fino a tre anni di supporto esteso, con prezzi crescenti di anno in anno, mentre per gli utenti privati l'opzione è limitata a un solo anno e avrà un prezzo fisso.

Nonostante questa estensione, Microsoft sta incoraggiando sempre di più gli utenti a migrare a Windows 11. In un post sul blog aziendale, l'azienda ha dichiarato: "Con la fine del supporto di Windows 10, è il momento di passare fiduciosamente a Windows 11. Comprendiamo che il cambiamento non è mai facile, ma ci impegniamo a rendere questa transizione il più agevole possibile".

Microsoft continuerà comunque a fornire aggiornamenti di sicurezza per Windows Defender Antivirus almeno fino a ottobre 2028, offrendo un certo livello di protezione anche dopo la fine del supporto ufficiale.

Questa mossa segna la fine dell'era di Windows 10, che Microsoft aveva inizialmente presentato come "l'ultima versione di Windows". Tuttavia, l'evoluzione del mercato, e le nuove esigenze degli utenti, hanno portato alla creazione di Windows 11, spingendo ora l'azienda a incentivare la migrazione verso il nuovo sistema operativo.