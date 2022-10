Microsoft ha iniziato il roll-out di una nuova preview build sul canale Dev per i membri del programma Windows Insider che, oltre a includere una serie di correzioni e miglioramenti, introduce l’inedita funzione Phone Link, che permette agli utenti di connettersi all’hotspot del proprio smartphone direttamente dal pannello Wi-Fi di Windows 11, esattamente come accade da tempo tra Mac e iPhone.

Al momento, è possibile sfruttare questa nuova funzionalità solo sui dispositivi Samsung con OneUI 4.1.1 o superiore, ma in futuro sicuramente sarà espansa anche ad altri smartphone. Del resto, già da tempo Microsoft sta cercando di integrare in maniera migliore Android e Windows per creare un ecosistema concorrente a quello di Apple.

Photo Credit: Microsoft

Ecco il changelog della preview build 25231: