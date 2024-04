OPPO ti regala la Champions League! Scopri come

In concomitanza con la finale della UEFA Champions League, che si terrà il 1° giugno a Londra, Oppo offre la possibilità di vivere l'emozione dell'evento dal vivo. Partecipare è semplice: acquistando uno smartphone Oppo entro il 12 maggio, avrete la chance di vincere due biglietti per la finale e il viaggio a Londra, completamente gratuiti. Potete scegliere di acquistare qualsiasi modello che preferite, purché l'acquisto avvenga tramite lo store ufficiale di Oppo.

Oppo regala la Champions League, perché approfittarne?

Come se non bastasse, l'iniziativa prevede anche l'alloggio in un lussuoso hotel, sempre per due persone. Per quanto riguarda l'aereo, il volo sarà diretto e include sia l'andata che il ritorno. Un ulteriore sorpresa è il poter assistere alla partita insieme a Claudio Marchisio negli spazi che saranno dedicati a Oppo. Tutto questo semplicemente acquistando uno smartphone Oppo, ma ovviamente occorre un pizzico di fortuna per essere estratti.

L'estrazione dei biglietti in palio si terrà entro il 20 maggio, con i vincitori che riceveranno un avviso via mail in caso di successo. Come riportato sulla pagina ufficiale, può partecipare al concorso qualsiasi persona fisica, residente in Italia o nella Repubblica di San Marino che, nel corso del periodo promozionale, si sia registrata o si registri sul sito OPPO Store ed effettui l’acquisto di uno o più smartphone OPPO tramite il sito e-commerce.

Si tratta senza dubbio di una buona occasione, soprattutto per coloro che proprio in questo periodo hanno intenzione di sostituire il proprio smartphone con un modello più aggiornato. Aggiungendo il valore aggiunto di una possibile esperienza unica come quella di assistere alla finale della UEFA Champions League, l'offerta di Oppo diventa ancora più allettante.

