Questi PC si possono finalmente aggiornare a Windows 11: c'è anche il vostro?

Microsoft ha finalmente rimosso il blocco di compatibilità che ha impedito a determinati PC di aggiornarsi a Windows 11 per oltre due anni.

Il problema è stato identificato come legato alla tecnologia Intel Smart Sound quando eseguita su processori Intel Core di 11a generazione e Windows 11. Tuttavia, grazie ai nuovi driver sviluppati da Microsoft, il problema è stato risolto, consentendo ai PC interessati di eseguire l'aggiornamento a Windows 11.

Questa decisione è stata accolta con grande piacere da parte degli utenti, poiché molti si erano trovati impossibilitati ad aggiornare i loro dispositivi a causa di questo blocco di compatibilità.

È importante sottolineare che questa non è una modifica alla politica di Microsoft riguardo ai requisiti minimi di Windows 11, ma piuttosto una correzione per un bug che ha causato problemi di compatibilità.

Con il bug risolto, il blocco è stato rimosso, spianando la strada per l'aggiornamento dei PC precedentemente inabilitati a installare Windows 11.

Secondo le indicazioni di Microsoft, una volta aggiornati a una versione compatibile dei driver della tecnologia Intel Smart Sound, i PC dovrebbero essere in grado di eseguire l'aggiornamento a Windows 11.

Tuttavia, potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che l'opzione di aggiornamento sia disponibile sul dispositivo dopo l'installazione dei nuovi driver. Si consiglia agli utenti di non tentare di eseguire manualmente l'aggiornamento fino a quando non è stata completata l'installazione dei driver necessari.

Nel frattempo, Windows 10 si avvia verso la fine del supporto, programmata per ottobre 2025. Microsoft sta incoraggiando gli utenti a passare a Windows 11, ma i rigorosi requisiti minimi del nuovo sistema operativo possono impedire a alcuni PC relativamente nuovi di eseguire l'aggiornamento.

Microsoft ha recentemente annunciato i costi per i clienti commerciali che desiderano continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 dopo la fine del supporto, con prezzi che aumentano rapidamente nei primi anni successivi alla scadenza del supporto.

Infine, Microsoft ha iniziato a mostrare annunci a schermo intero per Windows 11 sui PC Windows 10 che non possono essere aggiornati. Questi annunci ringraziano gli utenti per la loro fedeltà, ma avvertono anche della fine del supporto per Windows 10 e incoraggiano il passaggio a Windows 11. Tuttavia, per molti utenti, questo passaggio potrebbe comportare l'acquisto di un nuovo PC.