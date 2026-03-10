Nel lungo percorso di affinamento di Windows 11, Microsoft si trova spesso nella peculiare posizione di dover reintrodurre funzionalità già presenti nel suo predecessore. È esattamente questo il caso della personalizzazione del menu delle impostazioni rapide nella barra delle applicazioni, una caratteristica che Windows 10 offriva nativamente e che, con il passaggio alla nuova versione del sistema operativo, era inspiegabilmente scomparsa. Ora, grazie all'analisi delle build preliminari riservate agli Insider, emerge che Redmond potrebbe essere finalmente pronta a colmare questa lacuna.

La scoperta arriva direttamente dalla build 26300.7965 del programma Windows Insider, dove è stata individuata un'opzione nascosta all'interno delle impostazioni rapide del risparmio energetico. L'interfaccia mostra già l'icona di un segnaposto con una linea che lo attraversa, un chiaro indicatore visivo della futura possibilità di rimuovere singole voci dal pannello. Al momento, il tentativo di nascondere un elemento non produce ancora alcun effetto concreto, ma la voce "Modifica impostazioni rapide" è già visibile nell'interfaccia utente.

Per comprendere l'importanza di questa modifica, è necessario contestualizzare lo stato attuale del menu delle impostazioni rapide in Windows 11. Accessibile tramite clic sull'area in basso a destra della barra delle applicazioni, questo pannello raccoglie scorciatoie rapide per Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo, risparmio energetico e altri controlli di sistema. Attualmente gli utenti possono soltanto riorganizzare l'ordine delle voci, ma non eliminare quelle che non utilizzano, generando un'interfaccia potenzialmente affollata e poco personalizzabile.

La questione solleva un interrogativo legittimo all'interno della comunità degli utenti Windows: fino a che punto Microsoft meriti riconoscimento per il ripristino di funzionalità che essa stessa aveva eliminato con il lancio di Windows 11 nel 2021. La società aveva presentato il nuovo sistema operativo come un'evoluzione netta rispetto a Windows 10, ma diversi elementi dell'esperienza utente risultarono ridimensionati o assenti al debutto, generando critiche diffuse. Il colosso di Redmond aveva successivamente riconosciuto pubblicamente l'esistenza di questi "punti critici" e si era impegnato a intervenire gradualmente.

Va segnalato che non tutti i miglioramenti promessi procedono alla stessa velocità. La funzione di visualizzazione agenda integrata nella barra delle applicazioni, ad esempio, ha subito ritardi significativi nel suo percorso verso il rilascio pubblico, come documentato da analisti del settore che seguono da vicino le versioni di anteprima. Questo dimostra come l'ottimizzazione di un sistema operativo moderno sia un processo complesso, soggetto a revisioni e posticipazioni anche quando le funzionalità sono già parzialmente sviluppate.

Dal punto di vista pratico, il ritorno della personalizzazione delle impostazioni rapide rappresenta un miglioramento concreto per milioni di utenti, soprattutto su dispositivi con schermi di dimensioni ridotte o su configurazioni aziendali dove alcune funzioni risultano superflue o indesiderate. La possibilità di alleggerire visivamente il pannello potrebbe inoltre migliorare l'esperienza su tablet e dispositivi ibridi con Windows 11, dove lo spazio d'interazione tocco richiede un'interfaccia più pulita e diretta.

Non è ancora nota una data precisa per il rilascio di questa funzionalità nel canale stabile di Windows 11. Seguendo i consueti cicli di sviluppo Microsoft, le funzionalità individuate nelle build del canale Dev o Canary impiegano generalmente alcune settimane o mesi prima di raggiungere il grande pubblico, passando attraverso i canali Beta e Release Preview.