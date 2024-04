Windows 11, pubblicità nel menu Start e come liberarsene

Come riportato da The Verge, Microsoft ha iniziato ad attivare annunci all'interno del menu Start su Windows 11 per tutti gli utenti in seguito a un breve periodo di test con gli iscritti a Windows Insider all'inizio di questo mese. Questo aggiornamento include "raccomandazioni" per app dal Microsoft Store nel menu Start e, anche se KB5036980 è attualmente opzionale, Microsoft lo distribuirà a tutti i dispositivi Windows 11 nelle prossime settimane.

Cosa sono le pubblicità nel menu Start di Windows 11?

Secondo quanto dichiarato da Microsoft nelle note di aggiornamento della sua ultima versione pubblica di Windows 11, "La sezione Raccomandazioni del menu Start mostrerà alcune app del Microsoft Store. Queste app provengono da un piccolo gruppo di sviluppatori selezionati."

Gli annunci sono, dunque, progettati teoricamente per aiutare gli utenti di Windows 11 a scoprire più app, ma saranno principalmente a vantaggio degli sviluppatori che Microsoft sta cercando di incentivare a creare più app per Windows.

Come disattivare le pubblicità nel menu Start di Windows 11?

Fortunatamente, è possibile disattivare queste "raccomandazioni" se si installa l'ultimo aggiornamento KB5036980. Gli step da seguire sono:

Andare su Impostazioni > Personalizzazione > Start Disattivare il pulsante per "Mostra consigli per suggerimenti, collegamenti, nuove app e altro ancora"

L'introduzione di annunci nel menu Start di Windows 11 segue l'adozione di strategie promozionali simili nello schermo di blocco e nel menu Start di Windows 10. Microsoft ha anche testato annunci all'interno dell'Esplora file di Windows 11 l'anno scorso, ma ha successivamente disabilitato l'esperimento e dichiarato che non era destinato a essere reso pubblico. Speriamo, quindi, che quell'esperimento rimanga solo tale.