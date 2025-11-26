Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
Per me il posto naturale dove gestire i programmi installati è Impostazioni->App, non vedo niente di male a poterlo fare anche lì.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Sys Runner #555 0
0
finalmente, ma era davvero così complicato?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Dev_Guard #937 0
0
aspetto che arrivi nella versione stabile prima di entusiasmarmi troppo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.