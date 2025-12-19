Milioni di utenti in tutto il mondo questo pomeriggio si sono trovati improvvisamente impossibilitati ad accedere a YouTube, il popolare servizio di streaming.

I disservizi hanno iniziato a manifestarsi intorno alle 13:30 ora italiana, quando le segnalazioni hanno cominciato ad aumentare in modo esponenziale sui canali dedicati al monitoraggio delle interruzioni dei servizi online.

DownDetector, la piattaforma specializzata nel tracciamento dei malfunzionamenti dei servizi digitali, ha registrato un picco improvviso di segnalazioni proprio in quella fascia oraria.

Il grafico pubblicato sul sito mostra chiaramente come il volume delle lamentele sia schizzato verso l'alto in pochi minuti, evidenziando un problema diffuso che non sembra limitato a una singola area geografica o a un particolare tipo di dispositivo.

Le testimonianze raccolte attraverso i vari canali social confermano la portata del disservizio. Numerosi utilizzatori hanno condiviso screenshot e messaggi di errore, dimostrando come il celebre motore di ricerca risultasse irraggiungibile o funzionasse in modo intermittente.

L'interruzione ha colpito sia chi tentava di accedere dalla versione desktop sia chi utilizzava l'applicazione mobile, creando disagi a studenti, professionisti e utenti comuni nel pieno della loro attività quotidiana.

Il picco di segnalazioni è stato registrato alle 14:00 ora italiana

Al momento della prima ondata di segnalazioni, non erano state fornite spiegazioni ufficiali da parte di Google riguardo alla natura del problema. Gli utenti si sono trovati a fare i conti con l'impossibilità di vedere i propri video preferiti sulla piattaforma.

Situazioni simili si sono verificate in passato, quando problemi tecnici o interruzioni programmate hanno reso temporaneamente inaccessibili i servizi Google. Continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione.