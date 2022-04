Se state valutando l’acquisto di una nuova smart tv, e siete alla ricerca di un prodotto che unisca alta qualità e dimensioni generose, l’offerta che vi propone oggi Comet è di quelle da non lasciarsi assolutamente scappare! Potrete infatti acquistare la bellissima Samsung QLED 4K Q80A con un eccezionale sconto di 1000€ sul suo prezzo originale!

Parliamo di una smart tv davvero imponente, dotata di un pannello LED da ben 65″ che supporta risoluzioni fino 4K e altissime frequenze di aggiornamento video. Con la promozione attualmente in corso, valida fino al 27 aprile, potrà essere vostra a soli 999,00€, con un risparmio del 50% rispetto ai 1.999,00€ di listino!

Samsung QLED 4K Q80A è progettata per offrire la migliore resa visiva possibile per ogni vostro contenuto, che si tratti di programmi TV, film o anche videogiochi. Grazie al suo processore Quantum 4K, ogni immagine viene studiata e rielaborata per adattarsi al meglio alla risoluzione 4K del pannello LED Full Array, mostrando sempre bianchi brillanti e neri profondi, regolando automaticamente la luminosità della scena a seconda della scena mostrata e dell’ambiente in cui vi trovate.

Questa smart tv offre uno spettacolo davvero eccezionale, sfruttando i 65″ del suo schermo per mostrare immagini dal grande contrasto e colori sempre perfetti, privi di distorsioni, grazie al supporto totale alla gamma estesa HDR e la sua tecnologia Wide Wieving Angle, che consente una visione perfetta da qualunque angolazione. Gli altoparlanti integrati calibrano la resa del suono a seconda del posizionamento del tv, che si trovi su una parete o su un mobile, mentre l’audio dinamico segue gli oggetti a schermo per offrire un coinvolgente audio 3D.

Anche i videogiocatori più appassionati avranno modo di apprezzare Samsung QLED 4K Q80A, potendo sfruttare il supporto a frequenze di aggiornamento a 120Hz e le tecnologie di stabilizzazione dell’immagine come FreeSync Premium Pro. Il risultato è una resa delle scene sempre fluida e veloce, che in abbinata alla bassa latenza del pannello permette di gestire con precisione anche l’azione più frenetica.

Nel complesso la smart tv Samsung QLED 4K Q80A offre tutto il necessario per soddisfare ogni esigenza, proponendosi come TV ideale per la visione di film e serie televisive, ma anche come perfetto compagno di giochi per chi ama divertirsi con le proprie console su un grande schermo. Considerando l’incredibile sconto di 1.000€, la promozione di oggi è davvero da non perdere!

