Con l’arrivo di luglio, eBay inaugura una stagione di offerte imperdibili. Da oggi 1° luglio al 13 luglio, infatti, sarà possibile approfittare di due codici sconto esclusivi per acquistare a prezzi ancora più vantaggiosi su tantissimi prodotti. La promozione coinvolge numerose categorie, dai dispositivi tecnologici agli articoli per la casa, dal fai da te allo sport, passando per bellezza e articoli di giardinaggio.

Sconto del 10% con il codice LUGLIO25

Inserendo il codice LUGLIO25 al momento del pagamento, si potrà ottenere uno sconto del 10% su ordini a partire da 20€, con un massimo di 45€ di sconto per ogni utilizzo. Il codice potrà essere usato due volte per ogni utente. Le categorie incluse per questo codice sono tantissime: fotografia e video, videogiochi e console, tablet e eBook reader, elettrodomestici, arredamento da esterni, DVD, CD, vinili, ricambi e accessori per moto.

Codice SMARTLUG25: 5% di sconto su smartphone e audio portatile

Chi invece ha messo gli occhi su un nuovo smartphone, o desidera un upgrade per le proprie cuffie o dispositivi audio portatili, può usare il codice SMARTLUG25. In questo caso lo sconto è del 5%, sempre con una spesa minima di 20€ e fino a 45€ di risparmio per utilizzo, con due utilizzi concessi per ogni utente.

Come utilizzare i coupon passo dopo passo

Naviga su eBay e seleziona uno o più prodotti tra quelli inclusi nelle categorie promozionali. Aggiungili al carrello. Vai al riepilogo del pagamento. Inserisci il codice LUGLIO25 o SMARTLUG25 nell’apposito campo. Applica lo sconto e completa l’ordine!

Le promozioni eBay sono l’occasione ideale per prepararsi alle vacanze, rinnovare i propri spazi, investire in tecnologia o semplicemente togliersi qualche sfizio... risparmiando. La consegna è gratuita su moltissimi articoli, e la garanzia di sicurezza nei pagamenti e nelle spedizioni rende l’esperienza d’acquisto ancora più tranquilla. Scopri tutte le offerte e applica il tuo codice sconto entro il 13 luglio!

