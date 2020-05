15+1 giorni di offerte e sorprese, inizia la festa di Monclick!

In occasione del suo quindicesimo anno di vita, Monclick ha dato il via ad una nuova ondata di super offerte e promozioni che prende il nome di “15+1 giorni”, con oltre due settimane di succosi sconti su tantissimi prodotti, con annesse alcune sorprese! Per accedere alla promozione non dovrete fare altro che visitare la pagina di Monclick dedicata all’iniziativa e scegliere fa i molteplici prodotti in catalogo che spaziano dalle piccole cuffie wireless per sentire la musica, ai più grandi elettrodomestici da incasso della cucina.

Spicca in questa vasta selezione di prodotti il Samsung GalaXy A20e uno smartphone di fascia media ideale per giocare, guardare video o navigare. Con il display Infinity-V da 5.8” tutte le esperienze su schermo arrivano ad ottimi risultati di resa visiva, anche la visione delle foto ricche di dettagli catturate con la doppia fotocamera posteriore, compresa di lente grandangolare. Il Galaxy A20e inoltre è dotato di un batteria da 3.000 mAh che premette l’arrivo a fine giornata senza un’ulteriore ricarica, e qualora fosse necessaria è presente una speciale tecnologia di ricarica rapida da 15W in grado di ottimizzare i tempi.

Insomma, noi vi abbiamo fornito le migliori offerte del 15+1 su Monclick, ma il nostro invito è quello di visitare il sito e di vedere le varie categorie, in modo da non perdervi nessuna delle tante offerte! Prima di lasciarvi agli acquisti vogliamo ricordarvi dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le migliori offerte su Monclick

Le categorie delle offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!