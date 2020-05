3 Funko Pop a soli 25 euro su Zavvi

Le Follie di Maggio su Zavvi impazzano ancora, e dopo avervi segnalato le promozioni sui cuscini e copriletto a tema film e videogame, stavolta le offerte si concentrano sui prodotti della linea Funko che, oltre a godere di succosi sconti sui singoli articoli, vi permetterà di acquistare 3 Funko Pop! a soli 25 euro, il tutto semplicemente inserendo il codice promozionale FUNKO nel carrello prima di completare l’acquisto.

Entrati da tempo nel cuore di molti collezionisti, i Funko Pop! sono diventati un must del collezionismo per tantissimi amanti del mondo del cinema, delle serie tv, dei videogiochi e di una moltitudine di brand diversi, complice una moltitudine di licenze diverse che, specie nel corso degli ultimi anni, ha portato alla creazione di un campionario di statuine impareggiabile in termini di numero e varietà. Attenzione però, perché quando si parla di Funko non si parla solo degli ormai tipici PoP!, ma anche di portachiavi, statuine dalle linee più cartoon e talvolta anche di peluches! Tutti prodotti che partecipano alla promozione Zavvi e che troverete nella pagina dedicata dello store.

Un’occasione eccezionale per dedicarsi alla raccolta di bellissimi gadget dedicati alle passioni che più ci piacciono e che, come sempre, abbiamo selezionato per voi attraverso una comoda lista di quelle che sono – a nostro giudizio – le migliori in offerta presenti su Zavvi, sebbene il nostro consiglio resti quello di recarvi sulla pagina dello store per dedicarvi alla minuziosa ricerca del personaggio che manca alla vostra collezione! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. Ricordati di inserire il codice FUNKO nel carrello per usufruire dell’offerta Zavvi.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!