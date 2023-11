Come risparmiare sul gas, i migliori prodotti (dicembre 2023)

Se state cercando soluzioni per affrontare gli aumenti dei costi dell'energia dell'ultimo periodo, che potrebbero intensificarsi con lo stop al mercato tutelato dell'energia, troverete qui una selezione di prodotti e pratici consigli su come risparmiare sul gas. Questi suggerimenti sono facili da applicare e spesso richiedono solo un modesto investimento, con un impatto immediato sulla riduzione delle spese per il gas sulla vostra bolletta.

In questo aggiornamento di fine novembre, abbiamo sostituito il Google Nest con un termostato intelligente che si attesta su livelli paragonabili, sia in termini di funzionalità che di affidabilità. Questa decisione è stata presa considerando la difficoltà attuale nel reperire il Google Nest sui principali store e, in aggiunta, la presenza sul mercato di alternative simili a un costo più contenuto. Pertanto, troverete ora nella guida il termostato Meross come valida alternativa al precedente dispositivo.

Per il gas è previsto infatti che il mercato tutelato termini a fine anno, con quello dell'energia che dovrebbe invece scadere dal 1 aprile 2024. Questo cambiamento potrebbe portare squilibri a un settore che già soffre di notevoli speculazioni, un motivo in più per tenere d'occhio questa guida, valutando l'acquisto di prodotti che potrebbero, seppur di poco, ottimizzare i consumi di tutte le famiglie.

Il gas è un elemento fondamentale per la vita quotidiana, utilizzato non solo per riscaldare le case ma anche per cucinare con fornelli a gas. Pertanto, abbiamo compilato una lista di prodotti che possono migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni, aiutandovi a ridurre al minimo l'impatto degli aumenti dei costi energetici. Molti di questi consigli possono essere applicati in modo continuativo dalle famiglie, anche se il problema degli aumenti dei costi dovesse risolversi.

Vi invitiamo, quindi, a esaminare attentamente questi prodotti, ciascuno dei quali è accompagnato da una breve descrizione e da un link a un negozio online dove è possibile acquistarli o ottenere ulteriori informazioni sul loro funzionamento.

Come risparmiare sul gas, i migliori prodotti

Nonostante siano ottimi, i prodotti riportati pocanzi sono utili per ottimizzare il consumo e non tanto per ridurre drasticamente la spesa del gas. Per notare grossi miglioramenti sulla bolletta occorre modificare il modo in cui usiamo il gas nella vita quotidiana, cercando ovviamente di non scendere troppo a compromessi.

Sistema di riscaldamento

Quello che fa lievitare tantissimo i costi del gas sulla bolletta è senza ombra di dubbio il sistema di riscaldamento, a prescindere da quale soluzione abbiate installato in casa. Se avete un sistema di riscaldamento centralizzato, agire sul termostato potrebbe fare la differenza. È sufficiente, infatti, abbassare di pochi gradi quest'ultimo per far sì che il sistema di riscaldamento non utilizzi molto gas. Con questa operazione è probabile che non noterete grosse differenze di temperatura, ma potreste vedere una buona diminuzione dei costi di riscaldamento sulle prossime bollette.

Se regolare il termostato manualmente non fa per voi, potreste considerare un modello programmabile, cosicché possiate impostare uno specifico settaggio di riscaldamento per quando siete lontani da casa o per quando andate a dormire. La manutenzione di questi apparecchi è fondamentale, poiché manterrà il sistema di riscaldamento efficiente più a lungo e, di conseguenza, bollette meno salate. Se necessario, chiamate un esperto e fategli controllare lo stato del vostro sistema, in modo da ricevere suggerimenti mirati su come farlo funzionare correttamente.

Scaldabagno

Dopo il termostato, lo scaldabagno è sicuramente quello che influisce di più sulla bolletta del gas. Anche qui potrete mettere in atto una serie di accorgimenti con lo scopo di diminuire il consumo senza scendere a compromessi. La maggior parte delle caldaie dispone di un quadrante con cui è possibile modificare la temperatura dell'acqua. Suggeriamo di abbassarla un po', quanto basta per risparmiare un tot di euro che potrebbero alleggerire le spese di molti italiani. Spesso infatti si tende a far uscire l'acqua talmente calda da scottarsi sulla pelle, ma ciò non ha molto senso, soprattutto in estate, quando i rubinetti tendono a rimanere caldi e quindi a far fuoriuscire acqua già tiepida. Assicuratevi poi che la caldaia sia regolarmente sottoposta a manutenzione, onde evitare di spendere cifre importanti per un eventuale riparazione. Se il vostro modello è vecchio, prendete in considerazione di sostituirlo con uno di ultima generazione, cosicché possiate poi risparmiare sul lungo periodo.

Una nota andrebbe fatta anche per i serbatoi di accumulo di acqua calda. Nonostante questi siano isolati, sprecano circa il 30% dell'energia a causa della perdita di calore, pertanto isolare i tubi dell'acqua calda collegati al sistema può ridurre questo spreco e risparmiare denaro.

Elettrodomestici

Per quanto riguardo gli elettrodomestici come la lavastoviglie, dovreste cercare di utilizzarli nella modalità eco, cosicché possano funzionare a temperature più basse. Nel caso della lavastoviglie, assicuratevi di accenderla solo quando è piena. Se state per acquistarne una, controllate l'etichetta energetica relativa all'acqua e optate per quella con la valutazione migliore. Discorso simile con la lavatrice. Lavare i vestiti con acqua troppo calda fa lievitare la bolletta del gas, quindi non preoccupatevi di diminuire la temperatura, anche perché l'elettrodomestico, se di qualità, saprà comunque pulire efficacemente i vestiti. Regolate poi sempre il livello dell'acqua quanto basta per il carico di indumenti e cercate di lavare i vestiti solo quando il cestello è pieno. Nel caso abbiate un'asciugatrice, consigliamo vivamente di pulire sempre il condensatore, che trasferisce il calore dall'aria umida al refrigerante. Se il condensatore è sporco, l'asciugatrice consumerà più gas per asciugare i vestiti.

Pannello solare termico

Come non citare poi i vantaggi dei pannelli solari termici, che si rivelano senza ombra di dubbio la soluzione migliore per il risparmio di gas nel momento in cui bisogna riscaldare l'acqua. Questo tipo di pannello sfrutta infatti l'energia solare per scaldare l'acqua, che viene poi utilizzata per il riscaldamento della casa o per il funzionamento della caldaia. L'installazione non è complicata come sembra e può essere fatta da chiunque abbia un minimo di conoscenza in materia. Inoltre, i pannelli solari termici possono essere abbinati con altri sistemi di riscaldamento esistenti, come ad esempio la caldaia a gas, quindi in caso di assenza di sole potrete tornare al classico sistema di riscaldamento in pochi secondi. I vantaggi in bolletta, come detto, saranno subito visibili, anche se c'è da dire che l'investimento iniziale è abbastanza importante. Parliamo comunque di una soluzione eco-sostenibile, con una vita utile di oltre 25 anni, il che significa che una volta installato non dovrete più preoccuparvi di sostituirlo. L'investimento quindi sarà recuperato totalmente e beneficerete poi di bollette meno salate. Con un pannello solare termico, infine, farete la propria parte per mantenere in salute il pianeta.

Isolamento

Come ultimo suggerimento, ma non per questo meno importante, è quello di aggiungere un isolamento extra sul soffitto, poiché le tipiche pareti di quest'ultimo influiscono sulla temperatura del resto dell'ambiente, in particolar modo per le abitazioni loft, ossia quelle ricavate da un ambiente unico, di solito uno spazio industriale dismesso di notevole superficie.

Consigli generici su come risparmiare gas

Come avrete intuito, spesso non serve sconvolgere la propria vita per ottimizzare l'energia che si consuma durante la propria quotidianità, ed ecco perché di seguito riportiamo ulteriori suggerimenti mirati sempre a rendere la bolletta del gas il meno pesante possibile. Si tratta di consigli molto generici che, se messi insieme, possono fare la differenza sulla vostra spesa mensile e annuale senza compromettere le proprie abitudini.

Usate pentole e teglie adatte al vostro fornello : utilizzare i recipienti adatti per il vostro fornello riduce lo spreco di gas. Pentole e teglie dovrebbero avere un diametro adeguato al fornello, in modo da non lasciare spazio vuoto intorno alle fiamme. Con questo accorgimento il calore sarà distribuito in modo uniforme, che si tradurrà in un consumo inferiore di gas;

: utilizzare i recipienti adatti per il vostro fornello riduce lo spreco di gas. Pentole e teglie dovrebbero avere un diametro adeguato al fornello, in modo da non lasciare spazio vuoto intorno alle fiamme. Con questo accorgimento il calore sarà distribuito in modo uniforme, che si tradurrà in un consumo inferiore di gas; Usate il coperchio : utilizzate sempre i coperchi sui recipienti mentre cucinate, ciò garantisce un risparmio sul gas minimo ma importante sul lungo periodo. Il coperchio trattiene infatti il calore all'interno della pentola, facendo cuocere il cibo in modo più veloce;

: utilizzate sempre i coperchi sui recipienti mentre cucinate, ciò garantisce un risparmio sul gas minimo ma importante sul lungo periodo. Il coperchio trattiene infatti il calore all'interno della pentola, facendo cuocere il cibo in modo più veloce; Regolate la fiamma : la regolazione della fiamma è un altro modo semplice ed efficace per risparmiare sul gas. La fiamma dovrebbe essere sufficientemente alta per cuocere il cibo, ma non troppo alta in modo da evitare sprechi di gas;

: la regolazione della fiamma è un altro modo semplice ed efficace per risparmiare sul gas. La fiamma dovrebbe essere sufficientemente alta per cuocere il cibo, ma non troppo alta in modo da evitare sprechi di gas; Spegnete il fornello prima che il cibo sia cotto : spegnere il fornello prima che il cibo sia completamente cotto è un modo per sfruttare il calore residuo e finire la cottura. Questo significa che il cibo sarà cotto con il calore residuo e non sarà necessario utilizzare ulteriore gas;

: spegnere il fornello prima che il cibo sia completamente cotto è un modo per sfruttare il calore residuo e finire la cottura. Questo significa che il cibo sarà cotto con il calore residuo e non sarà necessario utilizzare ulteriore gas; Scegliete la modalità di cottura più adatta: è fondamentale selezionare la giusta modalità di cottura per risparmiare gas. Ad esempio, la cottura a vapore è più efficiente rispetto alla cottura a fuoco vivo;

Cosa influenza il prezzo del gas?

In questo periodo storico, i meno esperti sull'argomento si saranno sicuramente chiesti perché il prezzo del gas non rimane stabile ma continua a cambiare? Quanto incide il conflitto tra Russia e Ucraina? Di seguito cercheremo di riportare tutti i fattori che possono influire sul prezzo del gas.

Il primo e più importante elemento a far sì che il prezzo del gas continui a cambiare è il rapporto tra domanda e offerta. Questo sta alla base del mercato e un funzionamento simile riguarda qualsiasi settore merceologico. Quando la domanda di gas naturale supera l'offerta, il prezzo tende ad aumentare. Viceversa, se l'offerta supera la domanda, il prezzo tende a diminuire.

Il secondo elemento che incide sul prezzo sono le condizioni meteorologiche. Le temperature più fredde tipiche dei mesi invernali aumentano la domanda di gas naturale per il riscaldamento delle case e delle attività commerciali, provocando appunto un innalzamento del costo, mentre le temperature più calde dell'estate riducono la domanda.

Terzo e non ultimo fattore che influisce il costo di acquisto del gas è la produzione di petrolio. Dovete sapere infatti che il gas naturale viene spesso prodotto insieme al petrolio, quindi una diminuzione della produzione di petrolio può limitare l'offerta di gas naturale e aumentarne il prezzo.

Da segnalare anche la disponibilità di infrastrutture, come oleodotti e gasdotti, che possono compromettere il trasporto del gas naturale e incidere quindi sul prezzo finale. Lo abbiamo visto con i recenti fatti di cronaca relativi allo sconto tra Ucraina e Russia, in particolar modo con l'esplosione del gasdotto Nord Stream ucraino.

Incidono infine sul prezzo del gas le decisioni politiche del governo che, a seconda della situazione, può applicare restrizioni sulla distribuzione e sull'uso del gas naturale.