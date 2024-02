Cosa si intende per mercato tutelato dell'energia elettrica?

Il concetto di "mercato tutelato" si riferisce al settore in cui il governo o un'autorità regolatrice stabilisce delle disposizioni volte a proteggere i consumatori e a garantire loro un accesso equo al servizio.

Nel contesto dell’energia elettrica, in un mercato tutelato le autorità di regolamentazione possono stabilire limiti massimi o minimi sui prezzi dell'elettricità, tariffe regolamentate per determinate categorie di consumatori o adottare altre misure volte a prevenire lo sfruttamento dei consumatori o l'insorgere di prezzi eccessivamente alti. Questo sistema è progettato per proteggere la fetta di utenza considerata vulnerabile.

Tutti i clienti che non hanno mai cambiato compagnia energetica e, in generale, coloro che non sono abbonati a un'offerta del Mercato Libero, sono attualmente inclusi nel Mercato Tutelato.

La fine del mercato tutelato dell'energia elettrica in Italia rappresenta un cambiamento significativo per il sistema energetico italiano. Con la liberalizzazione del settore, avvenuta gradualmente a partire dagli anni '90, i consumatori hanno avuto la possibilità di scegliere il proprio fornitore luce e gas. Tuttavia, per molti anni è rimasto in vigore un sistema di tutela che garantiva prezzi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Reti e Ambienti (ARERA).

Quando finisce il mercato tutelato dell’energia elettrica?

In Italia, il mercato tutelato dell'energia elettrica terminerà il 1° luglio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili. Ciò significa che a partire da tale data, se un consumatore non ha ancora scelto un fornitore del mercato libero, la sua fornitura di energia elettrica passerà automaticamente al Servizio a Tutele Graduali (STG), un servizio transitorio che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024. Durante questo periodo, le condizioni economiche della fornitura saranno stabilite da ARERA.

A partire dal 1° gennaio 2025, tutti i clienti domestici saranno obbligati a scegliere un fornitore del mercato libero. É quindi importante che i consumatori si informino per tempo sulle offerte disponibili sul mercato libero, in modo da fare una scelta ragionata che soddisfi le loro esigenze e preferenze.

Conviene di più il mercato libero o Maggior Tutela?

Coloro che non aderiranno al mercato libero entro luglio 2024 perderanno la possibilità di beneficiare delle opportunità offerte da tale mercato, come la libertà di scelta del fornitore e dell'offerta più adatta alle proprie esigenze, il potenziale risparmio sulla bolletta e la possibilità di usufruire di offerte con prezzi bloccati per un determinato periodo di tempo.

La liberalizzazione del mercato dell'energia offre una serie di potenziali vantaggi. In primo luogo, favorisce una maggiore concorrenza tra i fornitori, il che dovrebbe tradursi in prezzi più convenienti per i consumatori. Questo spinge i fornitori anche a ottimizzare i loro servizi per attirare e mantenere la clientela, il che potrebbe portare a una maggiore efficienza complessiva nel settore energetico.

Un altro beneficio importante è l'aumento delle opzioni disponibili per i consumatori. Con la liberalizzazione, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra una varietà di offerte e servizi energetici, consentendo loro di selezionare l'opzione che meglio si adatta alle loro esigenze specifiche e ai loro modelli di consumo.

Come già accennato, la fine del mercato tutelato comporterà il passaggio automatico dei clienti domestici al Servizio a Tutele Graduali, gestito direttamente da ARERA, fino a quando non sceglieranno un fornitore del mercato libero. Con la fine del mercato tutelato, i prezzi dell'energia elettrica non saranno più stabiliti da ARERA, ma saranno determinati dalla concorrenza tra i diversi fornitori. Questo significa che i consumatori avranno la possibilità di scegliere tra una varietà di offerte, con prezzi e condizioni differenti. Tra le due opzioni, conviene decisamente scegliere le tariffe del mercato libero proprio perché nascono da un regime di libera concorrenza.

Chi può rimanere nel mercato tutelato?

La liberalizzazione del mercato energetico, sebbene portatrice di benefici per molti utenti, comporta anche alcune sfide potenziali da affrontare. Una delle principali difficoltà è rappresentata dalla complessità della scelta per i consumatori: l'ampia gamma di offerte disponibili potrebbe rendere difficile per gli utenti selezionare quella più adatta alle loro esigenze specifiche, specialmente se non sono ben informati sulle varie opzioni disponibili.

Inoltre, esiste il rischio di aumentare le disuguaglianze nel mercato energetico. I consumatori meno informati o con risorse finanziarie limitate potrebbero trovarsi in una posizione svantaggiata rispetto a coloro che sono più aggiornati sul tema in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato.

Per affrontare queste sfide e accompagnare efficacemente la transizione al mercato libero, il governo ha implementato diverse misure. Prima di tutto, sono state avviate campagne di informazione mirate a educare i consumatori sulle loro opzioni e sui loro diritti in materia di scelta del fornitore energetico, il che è fondamentale per garantire che i consumatori siano in grado di prendere decisioni ponderate e ragionate.

Inoltre, sono state introdotte tutele specifiche per i clienti vulnerabili, al fine di assicurare che coloro che si trovano in difficoltà economica non siano penalizzati dalla liberalizzazione del mercato. Queste misure mirano a proteggere i consumatori più vulnerabili e a garantire che abbiano accesso a servizi energetici essenziali.

Nel mercato tutelato dell'energia possono infatti rimanere i clienti considerati vulnerabili, come anziani sopra i 75 anni, persone economicamente svantaggiate, individui con gravi condizioni di salute che richiedono apparecchiature mediche alimentate dall'elettricità, disabili secondo la legge 104/92, residenti in strutture di emergenza post-calamità o su isole non interconnesse. Coloro che, pur rispettando questi criteri, non sono stati identificati come vulnerabili, devono comunicarlo al proprio fornitore. Questo processo mira a garantire che tutti i soggetti aventi diritto al mercato tutelato ricevano le adeguate protezioni e assistenza necessarie.

Cosa significa la fine del mercato tutelato?

La fine del mercato tutelato dell'energia è un cambiamento importante che presenta sia potenziali vantaggi che sfide da affrontare. Oltre alle prospettive precedentemente menzionate, è fondamentale valutare l'impatto della liberalizzazione del mercato sull'ambiente.

La competizione tra fornitori potrebbe incentivare l'adozione di fonti energetiche più efficienti ed ecologicamente sostenibili, ma è importante che il governo sostenga questa transizione impegnandosi a promuovere l'espansione delle energie rinnovabili e a scoraggiare l'utilizzo dei combustibili fossili, con adeguate misure volte a proteggere sia i consumatori che l'ambiente per aumentare la competitività del sistema energetico italiano.