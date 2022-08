Nonostante sia iniziato dai primi mesi dell’anno, il fenomeno del rincaro bollette è ancora all’ordine del giorno, anche perché sta colpendo milioni di famiglie italiane. Infatti, oltre ai numerosi problemi che popolano i giornali locali e nazionali, ora è necessario anche consumare meno energia elettrica o gas per non ritrovarsi con una bolletta troppo onerosa. Il rincaro sul gas è aumentato di circa il 30% che, in termini meramente monetari, si traduce in una spesa annuale di circa 600€ in più rispetto allo scorso anno.

Il gas è chiaramente uno degli elementi indispensabili per vivere al giorno d’oggi, poiché serve non solo ad aumentare la temperatura della propria abitazione, ma anche a cuocere qualsiasi alimento con un fornello a gas. Per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una piccola lista di prodotti che possano migliorare l’efficienza della propria abitazione, in modo tale da consentirvi di mitigare quanto più possibile il fenomeno del rincaro bollette.

5 prodotti con cui risparmiare sulla bolletta del gas

Diffusore di calore per fornelli

Qualora vogliate consumare meno gas, vi consigliamo di acquistare innanzitutto un buon diffusore di calore per fornelli. Si tratta del prodotto ideale per distribuire il calore in modo rapido e uniforme, realizzato interamente in acciaio inossidabile, motivo per cui è resistente e al tempo stesso durevole nel tempo. È adatto a qualsiasi materiale esistente, come ferro e ceramica. Grazie al suo design, questo articolo è sicuro e, soprattutto, facile da usare. Chiaramente, è possibile utilizzarlo con diversi fornelli, come nel caso di quelli ad induzione, a gas ed elettrici.

Barbecue a carbonella

Avete paura del rincaro bollette? Niente paura! Una soluzione è quella di dotarsi di un barbecue a carbonella per sradicare completamente il problema. Tra i migliori prodotti presenti su Amazon troviamo la proposta di Outsunny, realizzato in acciaio inossidabile e dunque caratterizzato da una struttura di alta qualità, anticorrosione, anti-ossidazione e resistente alla temperatura elevata. Al contempo, anche la griglia del barbecue è resistente e durevole, infatti può essere utilizzata per diversi anni. Inoltre, è facile da pulire e le due mensole laterali sono richiudibili, occupando così meno spazio quando non lo si usa.

Fornello elettrico

Con questo prodotto potrete risparmiare sulla bolletta del gas, andando a interferire leggermente su quella dell’energia elettrica. Stiamo parlando del fornello elettrico Beper, ottimo per poter cuocere un gran numero di alimenti in maniera efficiente. Possiede un vassoio in alluminio e una griglia in acciaio, che assicura una temperatura costante. Questo fornello, inoltre, raggiunge la temperatura ideale in pochissimi minuti dall’accensione, un fattore ottimo per quanto concerne il consumo di energie elettrica. Presenti poi le classiche due manopole relative alla regolazione della temperatura e al timer di spegnimento.

Termostato

Foto generiche Uno dei migliori prodotti per risparmiare efficacemente sulla bolletta del gas è certamente un termostato intelligente. Tra le tante soluzioni presenti in commercio, vi consigliamo vivamente di acquistare il Google Nest di 3° generazione. Si tratta di un articolo che riesce a controllare il consumo del gas per risparmiare appunto sulla bolletta. Questo articolo è in grado di apprendere le abitudini, vale a dire la temperatura che preferita quando si è in casa e la abbassa automaticamente durante le ore lavorative/scuola/università. Per questo motivo, è in grado di creare – attraverso la temperatura preferita – una programmazione personalizzata e il tempo necessario per riscaldare l’abitazione. È compatibile con la tecnologia OpenTherm, dunque è doveroso possedere una caldaia compatibile.

Limitatore di flusso per doccia

Vi sembrerà una banalità, ma in realtà non lo è. Acquistare un limitatore del flusso dell’acqua è indispensabile per risparmiare sulla bolletta del gas. Infatti, consumando meno acqua calda in doccia (ad esempio) si limita anche l’uso della caldaia, motivo per cui si abbattono gli sprechi. Il prodotto da noi consigliato è quello realizzato da Pepte, dato che è pienamente compatibile con il 95% dei rubinetti presenti in commercio e nelle abitazioni.

Come risparmiare sulla bolletta del gas

Nonostante siano ottimi, i prodotti riportati pocanzi sono utili per ottimizzare il consumo e non tanto per ridurre drasticamente la spesa del gas. Per notare grossi miglioramenti sulla bolletta occorre modificare il modo in cui usiamo il gas nella vita quotidiana, cercando ovviamente di non scendere troppo a compromessi.

Quello che fa lievitare tantissimo i costi del gas sulla bolletta è senza ombra di dubbio il sistema di riscaldamento, a prescindere da quale soluzione abbiate installato in casa. Se avete un sistema di riscaldamento centralizzato, agire sul termostato potrebbe fare la differenza. È sufficiente, infatti, abbassare di pochi gradi quest’ultimo per far sì che il sistema di riscaldamento non utilizzi molto gas. Con questa operazione è probabile che non noterete differenze di temperatura dell’acqua, ma potreste vedere una buona diminuzione dei costi di riscaldamento sulle prossime bollette.

Se regolare il termostato manualmente non fa per voi, potreste prendere in considerazione di acquistare un modello programmabile, cosicché possiate impostare uno specifico settaggio di riscaldamento per quando siete lontani da casa o per quando andate a dormire. La manutenzione di questi apparecchi è fondamentale, poiché manterrà il sistema di riscaldamento efficiente più a lungo e, di conseguenza, bollette meno salate. Se necessario, chiamate un esperto e fategli controllare lo stato del vostro sistema, in modo da ricevere suggerimenti mirati su come farlo funzionare correttamente.

Dopo il termostato, lo scaldabagno è sicuramente quello che influisce di più sulla bolletta del gas. Anche qui potrete mettere in atto una serie di accorgimenti con lo scopo di diminuire il consumo senza scendere a compromessi. La maggior parte delle caldaie dispone di un quadrante con cui è possibile modificare la temperatura dell’acqua. Suggeriamo di abbassarla un po’, quanto basta per risparmiare un tot di euro che potrebbero alleggerire le spese di molti italiani. Spesso infatti si tende a far uscire l’acqua talmente calda da scottarsi sulla pelle, ma ciò non ha molto senso, soprattutto in estate, quando i rubinetti tendono a rimanere caldi e quindi a far fuoriuscire acqua già tiepida.

Assicuratevi poi che la caldaia sia regolarmente sottoposta a manutenzione, onde evitare di spendere cifre importanti per un eventuale riparazione. Se il vostro modello è vecchio, prendete in considerazione di sostituirlo con uno di ultima generazione, cosicché possiate poi risparmiare sul lungo periodo.