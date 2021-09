500€ di sconto su Lenovo Legion C7 con RTX 2060 da Mediaworld

Come avrete notato, gli e-commerce stanno dimostrando di voler continuare a proporre ottime offerte anche in questi ultimi giorni di settembre, con Mediaworld sempre tra le prime file in quanto a risparmio. A tal proposito, vi informiamo che l’iniziativa Solo per Oggi gode anche oggi di un catalogo ricco di prodotti interessanti, ai quali si aggiungono ora anche fantastiche soluzioni da gaming.

Oltre agli elettrodomestici, smartphone e smart TV, i clienti Mediaworld potranno beneficiare, fino alla mezzanotte, di ottimi sconti anche su alcuni notebook da gaming. Tra questi spicca il Lenovo Legion 7 da 15 pollici, un dispositivo potente e moderno acquistabile in queste ore a 500€ in meno, che si traducono in 1.999,00€ anziché 2.499,00€. La potenza proviene dal processore Intel Core i7-10875H e dalla scheda video Nvidia RTX 2060, componenti che vengono supportati da 16GB di RAM ultraveloci e da un SSD da 512GB.

Il Lenovo Legion 7 si posiziona tra i notebook da gaming più ambiti grazie non solo alle ottime specifiche tecniche, ma anche da una serie di accorgimenti estetici e non che vi permetteranno di sfruttare appieno le alte prestazioni del notebook, ad esempio vale la pena citare la tecnologia termica Legion ColdFront, che permetterà a questo modello di mantenere le temperature basse anche dopo una lunga sessione di gioco. Un sistema di raffreddamento efficiente, in grado di conferire al notebook un design che sembra sprigionare tutta la furia devastante, che si libererà nel momento in cui avvierete un gioco pesante.

In quanto a materiali, il Lenovo Legion 7 è realizzato in alluminio di alta qualità, mentre la tastiera Legion TrueStrike vi garantirà una scrittura veloce e precisa, e il sistema di illuminazione RGB Corsair iCUE darà al notebook quella marcia in più che vi assicurerà un coinvolgimento totale, sia durante le sessioni di gioco che durante il normale uso del PC. Nonostante sia scontato, vi segnaliamo che le prestazioni di questo specifico modello vi permetteranno di giocare alla massima risoluzione e con dettagli alti e, dal momento che dispone di una scheda video Nvidia, potrete persino beneficiare del Ray-Tracing.

Come avrete intuito, Mediaworld ha deciso oggi di espandere le sue offerte anche su prodotti che raramente vengono scontati, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata, oltre a dare uno sguardo alla nostra lista prodotti personalizzata in calce. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora desideriate ricevere le notifiche con le offerte più vantaggiose del momento, non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

